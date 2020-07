Sul profilo Instagram di Temptation Island sono stati pubblicati alcuni video contenenti le anticipazioni su quello che andrà in onda stasera 23 luglio. L'appuntamento è, come sempre, a partire dalle 21:20 su Canale 5. Le coppie che sono ancora in gioco sono quattro e tra queste ci sono anche Andrea e Anna.

Gli spoiler, infatti, riguardano anche loro due. Dalla clip in questione si vede il ragazzo è visibilmente arrabbiato con la sua compagna per l'atteggiamento che sta assumendo nel villaggio delle fidanzate.

Anticipazioni su Andrea e Anna di Temptation Island

Anna e Andrea sono tra le coppie più discusse di questa edizione di Temptation Island e, secondo le anticipazioni, pare che questa sera il pubblico da casa ne vedrà delle belle.

La fidanzata sta continuando a far ingelosire il suo uomo, con lo scopo di convincerlo a impegnarsi seriamente con lei sposandola e facendo un figlio. Il suo atteggiamento sta indispettendo parecchio il suo compagno, che per tale motivo si sta mostrando parecchio spazientito. Gli spoiler inerenti la puntata di oggi, giovedì 23 luglio, rivelano che Andrea si mostrerà stufo di ciò che vedrà e sbotterà con i suoi compagni d'avventura dicendo: "Gliela do vinta? Gliela darò vinta, ma non è che se usciamo da qua succede qualcosa. Ognuno va per la sua strada, fatti la vita tua con Carletto".

Il giovane sembrerebbe non avere più intenzione di proseguire il viaggio nei sentimenti, in quanto potrebbe aver acquisito già tutte le consapevolezze sulla donna che ha al suo fianco.

Anna, in realtà, sta adoperando solo una strategia finalizzata a far ingelosire il suo uomo. L'interesse che sta mostrando di avere nei confronti del tentatore non è vero, anche se Andrea non lo sa. Secondo i telespettatori del programma Andrea potrebbe finalmente "aprire gli occhi" e lasciare Anna oppure, visti i sentimenti che prova per lei, potrebbe anche decidere di lasciare il programma insieme alla sua fidanzata.

Gli spoiler sugli altri protagonisti

Dando un'occhiata alle altre anticipazioni sulla quarta puntata Temptation Island, anche Lorenzo e Manila sembreranno essere ai ferri corti. Amoruso, infatti, dopo aver visto alcuni filmati inerenti la sua donna, mostrerà un certo risentimento, sfogandosi con i suoi compagni d'avventura e ammettendo: "Vado fuori di capoccia".

Nella puntata di questa sera, per la prima volta, Antonella Elia vedrà un filmato di Pietro durante il falò: sarà qualcosa di brutto che la farà stare male.