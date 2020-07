Giovedì 30 luglio su Canale 5 è stata trasmessa l’ultima puntata di Temptation Island. In un’intervista al magazine di Uomini e Donne, il single Carlo Siano ha criticato l’atteggiamento utilizzato da Anna Boschetti. Il giovane ha ammesso di esserci rimasto male per come è stato trattato, tanto da sentirsi usato.

Anna Boschetti e Andrea Battistelli avevano deciso di partecipare al reality show condotto da Filippo Bisciglia. Il 27enne romano voleva dimostrare alla sua compagna di essere maturo, nonostante non si sentisse pronto a mettere su famiglia.

Lo sfogo del single Carlo

Anna Boschetti è stata una delle concorrenti di Temptation Island più criticate dai telespettatori.

La 37enne pur di fare cambiare idea al suo fidanzato, aveva deciso di mettere in atto una strategia: ovvero, fare ingelosire Andrea con uno dei tentatori. Terminato il reality show, Carlo Siano ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne. Il tentatore che per 21 giorni ha raccolto le confidenze di Anna è stato protagonista di un duro sfogo: “Mi sono sentito usato”. Il single ha confidato che è brutto sentirsi dire di essere un mezzo, solo per ottenere qualcosa da un’altra persona. A detta di Siano il piano della Boschetti è la cosa più sbagliata per fare dei passi in una storia d’amore.

Nell'intervista Carlo Siano ha continuato a esprimere il suo rammarico per l’atteggiamento della 37enne.

Per il single, Anna avrebbe già sbagliato in principio quando ha rivelato la sua strategia alle altre ragazze di fronte alle telecamere. Carlo ha ammesso di essere arrivato a pensare anche che, il piano di Anna fosse un alibi per avvicinarsi alla persona che le piaceva senza destare sospetti. Siano sembra avere le idee chiare: “I figli si fanno con l’amore non con le strategie.

Anna ha sbagliato”.

Il single vorrebbe un confronto con Andrea

L’atteggiamento di Anna Boschetti secondo l’ex tentatore di Temptation Island è stato egoista. Per questo motivo Carlo Siano vorrebbe avere un confronto con Andrea Battistelli. Per il single, Andrea paga il fatto di avere poca esperienza rispetto a lei.

Siano vorrebbe chiedere scusa al 27enne romano. Nell'intervista Carlo ha spiegato che nel villaggio ha cercato di comprendere le problematiche di Anna, ma rivedendo le puntate ha capito che è sbagliato usare le persone. A detta del ragazzo una donna innamorata non dovrebbe mai essere felice nel vedere il proprio partner soffrire. Infine, Carlo Siano ha tagliato corto: “Se fossi stato Andrea, l’avrei lasciata all'instante”. Cosa che non è avvenuta perché dopo un duro confronto Anna e Andrea hanno deciso di lasciare il reality show come coppia.