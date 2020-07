Anna Boschetti ha deciso di rispondere a tutti gli hater tramite il profilo Instagram di un suo amico. La concorrente di Temptation Island non ha affatto gradito le critiche rivolte a lei e alle sue figlie. Lo sfogo della 37enne è stato riportato dal portale Very Inutil People.

La fidanzata di Andrea Battistelli furiosa

Anna Boschetti risulta essere una delle concorrenti di Temptation Island più chiacchierate. La 37enne ha messo in atto una strategia per far ingelosire il fidanzato. L’intento della donna è quello di convolare a nozze con Andrea Battistelli e avere un figlio. Nelle scorse ore, la parrucchiera romana tramite il profilo Instagram di un suo amico ha risposto alle critiche di alcuni hater.

In modo abbastanza piccato Anna ha detto: “Neanche posso immaginare quello che farò quando potrò riusare i social”. Anna Boschetti ha precisato che nessuno si deve permettere di darle della poco di buono, così come nessuno deve parlare delle sue figlie. “Querelo tutti” ha affermato la compagna di Andrea Battistelli.

La donna sarebbe rimasta delusa per gli attacchi alla sua persona: “Finché si scherza, si scherza. Quando finisce il programma mi arrabbio”. La 37enne ha ammesso di aspettare con ansia la messa in onda dell’ultima puntata di Temptation Island, in modo da attivare nuovamente il suo profilo Instagram e rispondere a tutti coloro che le hanno puntato il dito contro. Insomma, Anna è pronta a portare tutti in tribunale per difendersi da accuse che ritiene ingiuste.

La segnalazione sullo sfogo di Anna Boschetti è stata riportata dal portale web Very Inutil People. La fidanzata di Andrea Battistelli per sfogarsi ha utilizzato il profilo social di un suo amico, perché prima della fine del reality show i concorrenti non possono dare informazioni per motivi di contratto.

Deianira Marzano svela un'anticipazione sul futuro della coppia

In attesa dell'ultima puntata di Temptation Island 7 sul web stanno arrivando delle segnalazioni sul futuro di Anna Boschetti e Andrea Battistelli. Stando a quanto riportato da Deianira Marzano una ragazza sarebbe riuscita a ottenere il numero di telefono del 27enne romano.

Grazie a Whatsapp la giovane avrebbe visto una foto di profilo romantica di Andrea con Anna Boschetti. Dunque, la coppia potrebbe essere uscita insieme dal reality show condotto da Filippo Bisciglia. Inoltre qualche giorno fa la parrucchiera romana avrebbe iniziato a mettere numerosi like a tutte le fanpage presenti sui social dedicate ad Andrea Battistelli.

Al momento possiamo parlare solo di supposizioni, in quanto per capire cosa accadrà realmente tra i due bisognerà vedere la prossima puntata di Temptation Island.