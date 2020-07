Un posto al sole prosegue senza sosta con gli appuntamenti su Rai 3, con molte novità per gli abitanti di Palazzo Palladini. Saranno ancora momenti di tensione per Eugenio che vedrà a rischio il suo matrimonio con Viola a causa di Alberto. Anche tra Filippo e Serena sarà difficile ritrovare un equilibrio e, a causa di un incidente di Irene, i due litigheranno ancora. Infine Guido e Mariella vorranno far conoscere Cotugno e Dolly.

Nelle nuove puntate di Un posto al sole fino al 14 agosto sarà protagonista ancora Eugenio

Le anticipazioni di Un posto al sole, per la settimana dal 10 al 14 agosto, raccontano che Eugenio e Susanna torneranno alle vite di tutti i giorni.

Più tardi, il magistrato avrà un confronto con Alberto e temerà che l'avvocato possa mettere a rischio il matrimonio con Viola. Palladini, infatti, terrà in pugno Nicotera grazie al fatto di essere a conoscenza del suo rapporto speciale con Susanna. Il ricatto di Alberto porterà a delle conseguenze impreviste per Eugenio che farà di tutto per salvare il suo rapporto con Viola. Clara deciderà di tornare con Palladini, mentre sua madre Nunzia smetterà di aiutare Tregara a nascondersi.

Intanto, a casa Graziani, ci saranno momenti di sconforto perché Silvia riceverà una brutta notizia che la sconvolgerà, mentre Rossella sarà alle prese con le difficoltà del tirocinio in ospedale. L'imprevisto di Silvia, tuttavia, darà occasione ad Alex di trascorrere del tempo con Rossella.

A Un posto al sole ci saranno ancora tensioni tra Filippo e Serena

Le nuove anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nelle puntate dal 10 al 14 agosto per figlia di Silvia ci saranno momenti di difficoltà. La ragazza, infatti, si bloccherà durante un'emergenza in reparto, ma ci sarà Ornella a sostenerla.

Filippo e Serena continueranno a covare rancore e, a causa di un incidente di Irene, i due si scontreranno nuovamente. Il giovane imprenditore non perderà occasione per dimostrare ancora la sua gelosia nei confronti della moglie. La donna scoprirà i timori più intimi di suo marito e questo la farà molto riflettere.

A Un posto al sole non mancheranno, come sempre, momenti di simpatia e leggerezza. Il vigile Cotugno sarà alle prese con i suoi problemi sentimentali e chiederà aiuto a Guido. Quest'ultimo, aiutato da Mariella, avrà un'idea per risollevare l'umore dell'amico e risolvere l'infelicità della sua ex cognata: i neosposi proveranno a far incontrare Dolly con Cotugno. Per questo appuntamento si presenteranno sul cammino del vigile ancora difficoltà che ostacoleranno i suoi progetti romantici.

L'appuntamento con Un posto al sole è per le 20:45 dal lunedì al venerdì, su Rai 3.