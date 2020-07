Gianmarco Onestini è tornato a parlare della relazione tra Ivana Icardi e Hugo Sierra. Secondo il 23enne, la coppia si è messa insieme solamente per ottenere visibilità. Inoltre, l'ex vincitore del reality show iberico El Tiempo del Descuento ha ribadito di non avere mai avuto un flirt con la sorella del calciatore argentino Mauro Icardi.

'Bisogna essere coppia veramente'

Attraverso la piattaforma digitale Mtmad, Gianmarco Onestini ha espresso un giudizio negativo sulla coppia nata a Supervivientes. Secondo il 23enne, Ivana Icardi e Hugo Sierra non sarebbero realmente innamorati. Al contrario i due ex naufraghi punterebbero di più a ottenere la visibilità.

Gianmarco ha messo in guardia i fan della coppia: "Non gli credete". Successivamente Onestini junior ha aggiunto: "Vogliono fare interviste, vendere quello che nella realtà non c'è". Per il modello originario di Bologna, nella vita bisogna essere realmente una coppia, poiché fidanzarsi solo per ottenere dei benefici economici è la cosa più brutta che si possa fare.

Prima di concludere il suo intervento, il vincitore de El Tiempo del Descuento si è rivolto direttamente a Hugo Sierra. Gianmarco ha precisato che l'uruguaiano senza conoscerlo gli ha detto delle cose bruttissime, ma una volta approdato in Honduras lui avrebbe fatto di peggio con Ivana Icardi. I due naufraghi infatti, avevano avuto un rapporto intimo davanti alle telecamere.

Il 23enne ha così tagliato corto: "Vedi? Fingi e alla fine torni a casa senza l'affetto del pubblico".

L'attacco a Ivana Icardi

Sulla piattaforma Mtmad, Gianmarco Onestini ha nuovamente ribadito di non avere mai avuto una liaison con Ivana Icardi. Il 23enne ha sostenuto che la sudamericana si è già presentata in modo sbagliato nei confronti dei telespettatori: "Diceva di essere la mia ex".

Il fratello di Luca Onestini invece, ha sempre ribadito il contrario: "Ha detto un sacco di bugie su di me".

Il modello ha precisato che Ivana nella casa del Grande Fratello ha sempre dichiarato il suo interesse al coinquilino bolognese: "Io la vedevo solo come un'amica". Non è escluso che la diretta interessata non decida di replicare a Gianmarco Onestini, per fornire la sua versione dei fatti.

Onestini in imbarazzo per le affermazioni dell'ex Adara

Nelle scorse settimane, Gianmarco Onestini è finito al centro dei pettegolezzi per via delle affermazioni della sua ex compagna Adara Molinero. La modella originaria di Palma de Mallorca ospite di Sabado Deluxe aveva espresso un giudizio negativo sul 23enne. Secondo Adara, Gianmarco Onestini è un ragazzo molto passionale ma ha poca esperienza nella sfera intima. Infine, Adara Molinero aveva tagliato corto: "Anche i baci erano come viscidi. Non erano bei baci”.

Di fronte a tali dichiarazioni il diretto interessato non è riuscito a dire nulla, se non essere in evidente imbarazzo.