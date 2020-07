Una delle coppie più chiacchierate di questa edizione di Temptation Island è quella formata da Andrea Battistelli e Anna Boschetti, con quest'ultima che, sin dalla prima puntata, ha messo in atto un piano diabolico per far ingelosire il fidanzato per ottenere ciò che vuole, un figlio. Una strategia che non è piaciuta al pubblico del docu-reality che, sui social, ha definito la 37enne romana una "diabolica manipolatrice", attaccata al denaro. Di contro, invece, i telespettatori sembrano essersi affezionati al dolce Andrea, vittima del ricatto della fidanzata.

Anna vuole incastrare Andrea per avere un figlio

Anna e il diabolico piano per incastrate Andrea stanno facendo discutere il pubblico di Temptation Island che, sui social, sta condannando l'atteggiamento tenuto dalla 37enne romana, disposta a tutto pur di convincere il fidanzato a darle un figlio. La strategia messa in campo da Anna sin dalla prima puntata, la dipinge come una persona spietata: ''Con la gelosia ottengo quello che voglio'', ha infatti dichiarato alle sue compagne di avventura. Parole che hanno scatenato non solo la rabbia di Andrea ma anche quella dei suoi compagni di avventura, pronti a consolare il 27enne romano, sempre più deluso da ciò che la produzione gli sta mostrando su Anna.

Duri attacchi nei confronti di Anna Boschetti: 'Strega manipolatrice'

Sul profilo Instagram di Anna Boschetti, subito dopo la messa in onda dell'ultima puntata di Temptation Island, sono comparsi numerosi commenti non proprio lusinghieri e che dipingono la fidanzata di Andrea come una donna attaccata ai soldi e una ''strega manipolatrice''.

La frase ripetuta più volte da Anna, ''Non ha problemi, lui è ricco'', è forse una di quelle che ha fatto storcere maggiormente il naso ai telespettatori, i quali sono dell'idea che la 37enne sia interessata solo all'aspetto economico del compagno. Un atteggiamento che molti utenti hanno duramente criticato, tanto da arrivare a scrivere: ''Non ti rendi neanche conto della gravità delle cose che dici''.

Anna interessata ai soldi o ad Andrea?

Ciò che trapela da quanto mandato in onda sino ad ora, è il fatto che il desiderio di Anna di avere un figlio da Andrea sia solo un'arma per sistemarsi economicamente. Motivo per il quale sui social si è scatenato un vespaio di polemiche contro la donna, rea di utilizzare il ricatto per ottenere ciò che vuole. La donna ancora non sa che Andrea è al corrente della sua strategia. Il ragazzo infatti, sin da subito, è stato informato dalla produzione del piano della compagna per farlo ingelosire e, nonostante ciò, il 27enne non ha preso affatto bene la cosa. Classe 1993, Andrea Battistelli è il ragazzo più giovane del gruppo di fidanzati di questa edizione di Temptation Island e, per tale motivo, è stato preso sotto l'ala protettrice dagli altri compagni di avventura, sempre prodighi di consigli, nel tentativo di evitare che il ragazzo sia manipolato dalla compagna.