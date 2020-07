La storia tra Ciavy e Valeria Liberati sembra non essere arrivata al capolinea. I due sarebbero ancora legati nonostante l'addio avvenuto durante il falò anticipato a Temptation Island. A testimoniarlo diversi messaggi arrivati sul profilo Instagram di Deianira Marzano, secondo i quali i due sarebbero stati avvistati insieme in uno stabilimento balneare di Passoscuro in provincia di Roma. Immediata la reazione di Deianira contro Valeria, rea a suo dire di essere tornata insieme all'(ex) fidanzato dopo le lacrime e le lamentele mostrate nel docu-reality. La coppia si sarà davvero ricongiunta?

Valeria Liberati avvistata al mare con l'ex Ciavy

A distanza di qualche settimana dalla messa in onda del falò di confronto tra Ciavy e Valeria, dove i due avevano deciso di uscire separati da Temptation Island, le cose tra loro potrebbero essere cambiate. Alcuni testimoni, infatti, assicurano di aver visto Valeria Liberati e l'ex fidanzato insieme in uno stabilimento balneare a Passoscuro. Tali indiscrezioni sono state riportate da Deianira Marzano su suo Instagram. Come noto l'influencer, sempre bene informata sui Gossip del momento, non ha mai creduto alla rottura definitiva tra i due, certa che tra Valeria e il tentatore Alessandro Basciano non potesse esserci nulla di più che una semplice amicizia.

Temptation Island, ritorno di fiamma tra Ciavy e Valeria?

La tesi dell'influencer sembra trovare conferma nei fatti. Anche lo stesso Alessandro, in una recente intervista a Uomini e Donne Magazine, sembra aver messo le mani avanti sul rapporto con Valeria, facendo intendere di non credere in un futuro insieme a lei, visto che la giovane è appena uscita da una relazione molto lunga.

Ora le chiacchiere e le segnalazioni giunte a Deianira su un possibile ritorno di fiamma tra Valeria e Ciavy sembrano confermare i sospetti di molti: i due potrebbero non essersi mai lasciati definitivamente. Dai racconti dei follower che hanno assistito all'incontro tra i due (ex) fidanzati, sembra che Valeria fosse in compagnia della madre e della sorella e che sia stata raggiunta dall'ex successivamente.

Deianira Marzano contro Valeria: 'Sei più ridicola di Ciavy'

In attesa di avere conferma da parte dei diretti interessati, Deianira Marzano non ha perso occasione per attaccare Valeria Liberati: 'Tu sei più ridicola di Ciavy' ha tuonato l'influencer, che sembra non capire come la giovane romana, dopo essersi lamentata di aver passato anni d'inferno con il compagno, ora sia disposta a ritornare con lui. Potrebbe essere che i due siano rimasti legati da un rapporto di amicizia anche dopo la fine della loro relazione a Temptation Island o che in effetti la coppia sia ritornata sui suoi passi e abbia deciso di darsi un'altra possibilità.