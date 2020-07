Domani sera andrà in onda il quinto attesissimo appuntamento con Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia in cui le coppie mettono alla prova il loro amore. La nuova edizione è molto seguita. Ogni puntata fa registrare un boom di ascolti. A tenere banco, tra le coppie partecipanti, c'è quella formata da Anna e Andrea. I due che hanno dieci anni di differenza, hanno deciso di partecipare a Temptation perché su alcuni punti del loro rapporto hanno vedute e pensieri totalmente differenti. Anna vorrebbe avere un bambino da Andrea. Lui invece, ancora molto giovane, ha sempre ribadito di volersi dedicare al lavoro e che un figlio per ora non è nei suoi pensieri.

Nelle settimane di permanenza in Sardegna, le cose non sono cambiate, tanto che Anna ha deciso di attuare una strategia per far cambiare idea ad Andrea. Una strategia che la porterà a spingersi oltre con il tentatore Carlo.

Anna e la strategia per convincere Andrea a fare un figlio

Anna ha deciso di attuare un piano con l'intento di far cambiare idea ad Andrea sul non voler avere un figlio in questo momento. La donna ha detto più volte nelle scorse puntate che da attrice sta recitando una parte fingendo interesse per il tentatore Carlo. Per portare avanti il suo piano, non si è risparmiata abbracci ed effusioni. Andrea, messo al corrente fin dall'inizio di questo piano subdolo escogitato dalla sua fidanzata, sta incominciando a stancarsi.

Anche se è per scherzo, nella scorsa puntata ha affermato che Anna sta superando il limite, sta mancandogli di rispetto. Le cose non andranno meglio nell'appuntamento in onda domani sera. Andrea raggiungerà il limite della sopportazione dopo che Anna si mostrerà senza freni con il tentatore Carlo.

Andrea rimarrà deluso da Anna che finirà sotto le coperte con il tentatore

Anna negli appuntamenti passati di Temptation Island, ha più volte dichiarato che se deve fare cambiare idea a una persona è capace di farle venire l'ulcera. E in effetti senza ripensamenti sta facendo ciò che si era prefissata.

Nella puntata in onda domani però si spingerà oltre perché dalle anticipazioni si apprende che finirà addirittura sotto le coperte con il tentatore Carlo. Un comportamento che lascerà ancora di più attonito il suo fidanzato Andrea. Il ragazzo, dopo aver visto le immagini, dirà di essere davvero molto deluso da Anna. Per Andrea non si tratta più di uno scherzo o di un gioco, ma è una vera e propria mancanza di rispetto. Come andrà a finire tra i due? Non resta che seguire la nuova puntata in onda domani sera su Canale 5.