Le trame di Un posto al sole si preannunciano molto interessanti e si incentreranno molto sulle relazioni di coppia. Filippo e Serena si renderanno conto di non essere felici nelle loro nuove vite, mentre la piccola Irene inizierà a soffrire per la loro separazione. Nel frattempo, Niko capirà che Susanna non è propriamente entusiasta all'idea di sposarsi, la donna sarà infatti molto presa dalle indagini di Nicotera. Marina, sempre più presa dal lavoro, e Fabrizio avranno modo di riavvicinarsi. Guido e Mariella, novelli sposi, proveranno a godersi la luna di miele ma saranno interrotti da una visita del tutto inaspettata.

Ci sarà spazio anche per Giulia Poggi, alle prese con una nuova insana passione per i programmi tv trash. Di seguito le trame delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda la settimana dal 3 al 7 agosto alle 20:45 su Rai 3.

Lunedì 3 agosto: i dubbi di Susanna

Niko (Luca Turco) capirà che Susanna (Agnese Lorenzini) è decisamente poco interessata all'idea di sposarsi. Nel frattempo Marina (Nina Soldano) sarà letteralmente ossessionata dal lavoro e vorrà mostrare a tutti i costi di essere all'altezza del ruolo di amministratrice delegata dei cantieri. Fabrizio (Giorgio Borghetti), vedendo la Giordano molto stressata, riuscirà a trovare un modo per farle sentire la sua vicinanza. Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco), divenuti ufficialmente marito e moglie, si appresteranno a trascorrere assieme la loro prima notte di nozze, tuttavia i due saranno interrotti da qualcuno di inatteso.

Martedì 4 agosto: Sergio nei guai

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Susanna cercherà di rassicurare Niko sulla questione del matrimonio, tuttavia la ragazza sarà molto presa dal magistrato Nicotera (Paolo Romano). Sull'altro versante Guido e Mariella dovranno decidere se offrire o meno il loro aiuto a Sergio Massaro (Francesco Procopio) affinché possa riconquistare sua moglie Bice (Lara Sansone).

Mercoledì 5 agosto: Giulia e la tv trash

Dopo aver riflettuto debitamente sulla questione, Guido e Mariella decideranno di aiutare Sergio a riappacificarsi con Bice, ma la loro missione risulterà tutt'altro che semplice. I due però escogiteranno un piano molto furbo, facendo si che la rabbia di Bice venga indirizzata su una terza persona piuttosto che sul marito.

Successivamente Franco Boschi (Peppe Zarbo) cancellerà per errore un programma trash registrato da Giulia (Marina Tagliaferri). La Poggi, dipendente da questa nuova curiosa passione, andrà su tutte le furie.

Giovedì 6 agosto: Alberto contro Patrizio

In questo episodio di Un posto al sole, Alberto Palladini (Maurizio Aiello) si scontrerà duramente con Patrizio, anche se non vengono chiariti i motivi del loro diverbio. Nel frattempo Serena (Miriam Candurro) inizierà a pensare nostalgicamente ai momenti vissuti assieme a Filippo (Michelangelo Tommaso). Nel frattempo quest'ultimo trascorrerà qualche giorno assieme a sua figlia Irene (Greta Putaturo). Silvia (Luisa Amatucci), stufa di vedere Michele (Alberto Rossi) e Rossella (Giorgia Gianetiempo) non muovere in dito per collaborare in casa, inizierà a pretendere il loro aiuto.

Venerdì 7 agosto: la sofferenza di Irene

Nell'ultimo episodio settimanale di Un posto al sole, Susanna offrirà un prezioso aiuto sulle indagini grazie ad una sua brillante intuizione. Nel frattempo Alberto si convincerà di avere scoperto un punto debole in Nicotera e cercherà di sfruttarlo a proprio vantaggio. In seguito, Patrizio deciderà di sfogarsi con qualcuno, ma sceglierà la persona meno adatta per potersi confidare. La piccola Irene sarà sempre più sofferente per la separazione dei genitori, mentre Filippo e Serena sembreranno rendersi conto che le loro attuali scelte non li hanno resi felici.