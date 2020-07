Guardando i social ci si rende subito conto come per molti italiani il periodo di lockdown sia stato un periodo in cui, per passare il tempo, ci si è spesso dedicati alla cucina e agli esperimenti culinari. C'è tuttavia qualcuno che ha approfittato di questo periodo di pausa anche come una buona occasione per rimettersi in sesto, come Al Bano, che al settimanale Gente ha parlato della sua trasformazione fisica. In pochi mesi infatti ha perso ben 7 kg, e il merito sarebbe tutto della dieta del professor Lemme.

Al Bano: 7 kg persi in poco tempo

É stato proprio il periodo di stop forzato dovuto all'emergenza Covid-19 a dare ad Al Bano la spinta giusta e il coraggio di cambiare totalmente la propria alimentazione per rimettersi in sesto grazie a una dieta ferrea.

I risultati certo sono evidenti: il cantante di Cellino San Marco risulta infatti molto cambiato rispetto a pochi mesi fa. Un cambiamento mostrato con orgoglio, soprattutto nelle ultime settimane, in cui Al Bano ha visto la propria figlia, Jasmine Carrisi debuttare nel mondo della musica.

Queste le parole di Al Bano: “Ho perso sette chili negli ultimi mesi. Sto seguendo la dieta del professor Lemme. Ho eliminato gli eccessi, quelli che fanno male alla salute e alla circonferenza". Stando alle sue parole avrebbe infatti eliminato molti alimenti dannosi per la salute, concedendosi solamente il lusso di un mezzo bicchiere di vino rosso a pranzo.

Un cambiamento alimentare che pare aver influito positivamente non solo sullo stato fisico dell'artista che ha infatti dichiarato di sentirsi benissimo, rinunce a parte, scherzando anche sul fatto che qualcuno lo ha trovato addirittura ringiovanito.

Al Bano seguito dal professor Lemme

Parlando del suo cambiamento alimentare, Al Bano ha confessato che il merito sarebbe tutto di colui che lo sta seguendo passo passo: il professor Alberico Lemme. Una scelta che ha lasciato stupiti i molti fan dell'artista, che mai si sarebbero aspettati che ad aiutare il cambiamento del proprio beniamino fosse colui che tante volte è stato accusato di non effettuare diete corrette, soprattutto nelle trasmissioni pomeridiane di Barbara D'Urso.

Stando a quanto dichiarato da Al Bano invece sembrerebbe che le indicazioni del controverso farmacista-dietologo siano state fondamentali per il suo cambiamento.

'La lascio libera di esprimersi': le parole di Al Bano sul debutto della figlia

Negli ultimi giorni si è sentito spesso parlare di Al Bano, sia per la visita di Gianni Morandi e per la foto dei due artisti con le rispettive compagne, pubblicata dal cantautore bolognese impegnato in un viaggio in Puglia, sia per il debutto discografico della figlia Jasmine.

Nelle scorse settimane infatti, Jasmine (che ha scelto come nome d'arte il solo nome di battesimo senza il cognome Carrisi) ha pubblicato il suo singolo di debutto "Ego", sin da subito cliccatissimo e apprezzatissimo dai più giovani. E Al Bano, da padre orgoglioso ha subito speso un pensiero a riguardo: "É riuscita a sorprendermi. La lascio libera di esprimersi, di cantare, di rappare. L'importante, però, è che continui con la scuola".