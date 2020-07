Il primo pomeriggio di Canale 5 continua a essere caratterizzato dalla messa in onda della popolare soap opera spagnola Una vita, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Le anticipazioni tratte dalla Spagna delle prossime puntate italiane segnalano che Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz) e Genoveva Salmeron (Clara Garrida) faranno i conti con l’intromissione di Ramon Palacios (Juanma Navas). La darklady e il nuovo compagno vorranno vendicare il decesso di Samuel Alday (Juan Gareda) nel peggiore dei modi, ovvero facendo cadere in miseria tutti i cittadini.

A fermare il padre di Antonito ci penseranno proprio i due coniugi, visto che attenteranno alla sua vita proprio quando lascerà il paese per far luce sulla banca americana.

Dopo essere sopravvissuto il vedovo di Trini Crespo capirà di aver rischiato di esalare l’ultimo respiro a causa di Alfredo, ma per adesso sceglierà di restare in silenzio.

Una vita trame: Ramon coinvolto in un incidente stradale

Nel corso degli episodi in programma su Canale 5 prossimamente Genoveva farà ritorno ad Acacias 38 al fianco del nuovo compagno Alfredo. La vedova di Samuel Alday vorrà farla pagare a tutti gli abitanti per essersi rifiutati di aiutare lei e il suo compianto marito in passato. I due coniugi riusciranno a convincere i cittadini a investire i loro risparmi in una banca americana non sicura, che infatti fallirà in pochissimo tempo. A non fidarsi di Genoveva e del banchiere sarà Ramon, che rischierà la vita dopo aver avviato delle indagini.

Tutto avrà inizio quando il padre di Antonito cercherà di farsi dare delle delucidazioni sulla banca straniera dal ministro. Salmeron e il marito faranno scomparire la piccola Milagros, non appena verranno a conoscenza delle intenzioni di Palacios grazie ad Ursula. Grazie a questo escamotage, Bryce riuscirà ad introdursi nell'abitazione di Ramon per sostituire una cartella della banca contenente delle informazioni compromettenti con una falsa.

Nell'istante in cui il vedovo di Trini sarà in procinto di partire per avere degli ulteriori chiarimenti sull'intricata faccenda, verrà coinvolto in un incidente stradale per mano di Genoveva e Alfredo. Fortunatamente il ricco borghese sfuggirà alla morte, visto che dopo il ricovero in ospedale riporterà soltanto qualche ferita.

Nonostante ciò i coniugi Bryce approfitteranno della convalescenza del loro nemico per continuare a ingannare i paesani, tendendo una trappola anche ad Antonito.

Lolita e Antonito vendono la loro bottega, Palacios scopre il vero volto di Alfredo

Purtroppo sarà ormai troppo tardi quando i residenti di Acacias 38 compresi Rosina, Liberto, Felicia, Bellita, Susana, Josè Miguel, Lolita e il marito, si renderanno conto di essere vittime di una vera e propria truffa. Tra tutti il primogenito di Ramon e la consorte per non precipitare sul lastrico decideranno di vendere la loro bottega di generi alimentari ad Alfredo, e il brevetto delle caffettiere per estinguere il debito contratto. A questo punto Bryce farà credere ai coniugi Palacios che potranno tornare a gestire la loro attività commerciale, quando si rialzeranno economicamente.

Subito dopo il banchiere farà dei salti di gioia con Genoveva, per la riuscita del loro piano.

La situazione si complicherà quando Ramon farà ritorno nel quartiere iberico, dopo aver ricevuto la visita dall'amata Carmen in ospedale. Palacios Senior dopo aver riabbracciato i propri familiari li inviterà a mantenere la calma, e gli svelerà di aver scoperto che Alfredo sapeva che la banca americana sarebbe crollata. Ramon riunirà tutti i tasselli del puzzle e oltre a non fare fatica a capire che il nuovo compagno di Genoveva non si è preso gioco dei vicini casualmente, sarà certo che è stato proprio il perfido uomo ad attentare alla sua vita per non essere smascherato. Il vedovo di Trini però non sospetterà della diabolica alleanza tra Salmeron e il consorte, a differenza di Antonito che invece sarà convinto che la donna abbia fatto di tutto per convincerlo a richiedere un prestito alla banca americana.

Pur avendo le idee abbastanza chiare, Ramon al momento sceglierà di non far venire alla luce il vero volto di Alfredo. Infine quest’ultimo e Genoveva non saranno disposti a rimanere fermi, quando verranno a conoscenza che Palacios è riuscito a sopravvivere.