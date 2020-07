Si sarebbe conclusa con un nulla di fatto la discussa conoscenza tra Gemma Galgani e il 26enne Nicola Vivarelli. Il cavaliere di U&D Over ha usato Instagram per chiarire che sarebbe la dama a non volerlo incontrare per qualche giorno di vacanza insieme. In seguito a tale dichiarazione in rete hanno cominciato a circolare rumors piuttosto drastici: la torinese avrebbe messo fine al rapporto con l'ufficiale di Marina dopo più di due mesi di frequentazione.

Gemma e Nicola lontani: le ultime voci sulla coppia di U&D

Sono passati un bel po' di mesi da quando Gemma Galgani si è imbattuta per la prima volta nel corteggiamento virtuale di Nicola Vivarelli, un giovane di appena 26 anni che inizialmente si è palesato con nickname Sirius.

Dopo qualche settimana di chat, Maria De Filippi ha dato la possibilità ai due di incontrarsi davanti alle telecamere e sembrava fosse nato qualcosa di bello tra loro.

Sebbene fossero tantissime le critiche che ricevevano per la grande differenza d'età che c'è tra loro (ben 44 anni), la dama e il cavaliere si sono frequentati sia quando il dating show era in onda che quando i riflettori si sono spenti.

Se le prime settimane di giugno sembrava andasse tutto bene tra i protagonisti del trono over (tant'è che sono stati paparazzati in varie occasioni sottobraccio a Roma), è negli ultimi giorni che sul web hanno cominciato a circolare voci piuttosto negative sulla coppia.

Galgani prende le distanze dal giovane cavaliere di U&D

Nella tarda serata di ieri, sabato 18 luglio, su Instagram ha cominciato a girare un'indiscrezione che confermerebbe quanto hanno sostenuto ultimamente alcune riviste di Gossip: Gemma Galgani e Vivarelli non starebbero più insieme.

La pagina "uominiedonneclassicoeover", gestita da Lorenzo Pugnaloni, qualche ora fa ha fatto sapere: "Tra Gemma e Nicola è finita.

Questa volta sembra proprio che sia stata lei ad aver mollato".

Secondo questa indiscrezione che ancora non ha trovato riscontro nelle voci dei diretti interessati (perché ad oggi va presa con le pinze), sarebbe stata la dama del trono over di U&D a interrompere la conoscenza con il giovane cavaliere per ragioni tutte da scoprire.

I settimanali scandalistici hanno informato i curiosi dei primi dubbi che sarebbero nati nella torinese sul legame col 26enne ufficiale di Marina: si vocifera, infatti, che la protagonista del dating show abbia iniziato a titubare sul futuro che avrebbero potuto vivere lei e Sirius lontano dalla televisione.

Nicola incuriosisce i fan di U&D: 'Lei non vuole vedermi'

Lo "scoop" tutto da confermare lanciato dal gestore di una pagina Instagram che vanta oltre 360mila follower, ha cominciato a circolare in rete dopo che Nicola ha usato i social network per spiegare perché lui e Galgani non si fanno più vedere insieme.

"Visto che ve domanderete come mai lei non è qui con me (in una casa con piscina di un amico, ndr), vi dico che sono molto dispiaciuto di questa cosa e sarebbe la prima cosa che vorrei, ma io Gemma l'ho invitata ripetutamente ma non vuole venire da me", ha fatto sapere il cavaliere di U&D nel primo pomeriggio di ieri.

Secondo quello che ha dichiarato alcune ore fa Vivarelli, sembra che la dama abbia rifiutato parecchie proposte di incontri che il 26enne le avrebbe fatto in questo periodo, probabilmente perché i dubbi sul loro rapporto avrebbero cominciato ad avere la meglio sul sentimento.

"Io più che invitare non posso fare", ha concluso Sirius nello sfogo che molti siti di gossip hanno riportato prima che sul web si facesse strada il pettegolezzo sulla rottura tra i due voluta dalla protagonista del dating show di Canale 5.