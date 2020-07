È passato più di un mese da quando è terminata la stagione di Uomini e donne che ha avuto tra i suoi protagonisti più chiacchierati Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. L'idillio iniziato negli studi tv, però, sembrerebbe già essere in crisi: pochi minuti fa, infatti, il ragazzo ha usato Instagram per spiegare come mai lui e la dama non si stiano incontrando per proseguire la loro conoscenza.

Gemma frena con Nicola dopo Uomini e Donne

Come procede la chiacchierata frequentazione tra Gemma Galgani e Sirius? Alle riviste di Gossip che lanciano diverse ipotesi sul rapporto iniziato negli studi di Uomini e Donne, alcuni minuti fa ha risposto Nicola con un paio di storie su Instagram.

Subissato dalle domande dei curiosi su quello che sta succedendo tra lui e la torinese da quando il dating show è andato in vacanza, Vivarelli ha deciso di far sapere come stanno veramente le cose.

In alcuni video che sono apparsi questo pomeriggio sul suo profilo personale, il giovane ha dichiarato: "Vi chiederete come mai Gemma non sia con me. Eh, vi assicuro che questa sarebbe la prima cosa che vorrei".

L'ufficiale di Marina al momento si trova in un resort con piscina per qualche giorno di relax con i familiari, ma il suo desiderio più grande sarebbe che la dama del Trono over lo raggiungesse per proseguire la loro conoscenza.

Possibile crisi tra Gemma e Sirius di Uomini e Donne

"Sono davvero molto dispiaciuto che lei non sia qui", ha continuato Nicola nel breve sfogo social che vari siti di gossip stanno riportando in queste ore.

Se lui e Gemma Galgani non sono insieme a godersi il sole e la piscina di un bellissimo resort, però, non sarebbe per volontà di Vivarelli.

"Purtroppo io l'ho invitata ripetutamente, ma si vede che ora non vuole venire da me. Io più che invitare non posso fare", ha concluso il cavaliere di Uomini e Donne Over.

Stando alle dichiarazioni che Sirius ha rilasciato su Instagram oggi pomeriggio, pare sia la dama torinese ad evitare gli incontri con il ragazzo per il quale aveva gli occhi a cuoricino durante le ultime puntate stagionali del dating show.

Visto il tono di voce piuttosto rassegnato con il quale si è espresso Nicola di recente, sembrerebbero confermate le voci di crisi che circolano su lui e Gemma in queste settimane, una crisi che sarebbe nata in seguito ai primi dubbi della 70enne sul giovane che frequenta da qualche mese.

Futuro da protagonista di Uomini e Donne per Gemma

Lo sfogo che ha avuto Nicola sui social sembrerebbe la conferma dei rumors che sono circolati di recente su un periodo negativo che lui e Gemma starebbero vivendo. Pare che Gemma si sia resa conto che tra lei e il 26enne ufficiale di Marina non ci sarebbe un futuro concreto, anche per questo starebbe dicendo di "no" agli incontri proposti da lui per condividere qualche giorno di vacanza.

Le riviste di gossip sostengono che la torinese stia facendo dei passi indietro nei confronti del suo corteggiatore anche in vista dell'inizio della prossima stagione di Uomini e Donne. L'intento della dama, almeno stando a quello che scrivono i giornalisti, sarebbe quello di essere la protagonista assoluta del trono over anche dopo l'estate, ma per farlo deve essere single e ancora in cerca di un principe azzurro.

Quello che sta per iniziare è l'undicesimo anno di Gemma nel cast fisso della trasmissione di Maria De Filippi. L'esordio del format leader del pomeriggio sarebbe fissato per lunedì 14 settembre con una puntata mista tra "senior" e ragazzi giovani (i tronisti che saranno scelti per animare quello che un tempo era chiamato trono classico), che dovrebbero avvicendarsi in studio con le loro storie.