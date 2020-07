Nicola Vivarelli e Gemma Galgani sono da diverse settimane al centro dei Gossip per via della loro conoscenza, nata all'interno di Uomini e donne. Da qualche settimana la coppia, però, non è più stata vista insieme. Il marinaio toscano, nel pomeriggio di ieri, sabato 18 luglio, ha pubblicato dei video su Instagram, in cui spiega ai suoi follower di essere dispiaciuto per il fatto di non vedere Gemma, ma tale decisione non dipenderebbe da lui.

Nicola Vivarelli dispiaciuto per non vedere Gemma Galgani

Nicola Vivarelli, nonostante le polemiche per la differenza di oltre quarant'anni con Gemma, si è dimostrato sempre convinto nel proseguire la conoscenza con la dama torinese.

Il modello toscano, attraverso Instagram, ha voluto spiegare cosa sta accadendo con Galgani attraverso dei video: ''Mi domanderete, come avete già fatto in passato molte volte, come mai Gemma non sia con me. Purtroppo ragazzi, a me dispiace molto questa cosa, ovviamente vorrei che Gemma fosse qui con me, sarebbe la prima cosa che vorrei. Però, nonostante i ripetuti inviti, si vede che Gemma non vuol venire attualmente. Quindi ragazzi, più che invitare, non so che fare''.

La vita di Nicola Vivarelli lontano da Gemma Galgani

Nonostante il rammarico di Vivarelli, per non avere al proprio fianco Galgani, il giovane sta trascorrendo questo periodo in Toscana, sua regione d'origine, insieme agli amici e alla sua famiglia.

Al momento Sirius, che è un ufficiale sulle navi da crociera, è fermo con il lavoro a causa della pandemia, ma è ottimista perché sta riprendendo a studiare e a fare i corsi per un'avanzamento di carriera. Pochi giorni fa, il modello ha raccontato ai suoi follower su Instagram che dal 28 luglio al 3 agosto si recherà a Napoli per fare un corso.

In quell'occasione, raccontando un po' della sua vita privata, Vivarelli non aveva dato informazioni sull'evoluzione della sua conoscenza con Gemma e, probabilmente, ha ricevuto delle domande dai suoi fan, alle quali ha voluto rispondere oggi.

La relazione fra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani

Dopo la fine delle registrazioni delle puntate di Uomini e Donne, Gemma e Sirius hanno proseguito la loro conoscenza anche lontano dalle telecamere.

La coppia è stata immortalata in giro per Roma e in un ristorante romano qualche settimana fa. Le cose fra Vivarelli e la Galgani sembravano andare molto bene, al punto che la coppia, dopo una corsa in taxi, si era data un bacio a stampo, con la mascherina. Le parole di Nicola, però, sembrerebbero testimoniare che al momento la frequentazione con Gemma non stia procedendo bene e che i due si sarebbero allontanati: il distacco sembrerebbe dipendere dalla dama torinese. Al momento, Galgani non ha rilasciato ancora alcuna dichiarazione in merito alla sua frequentazione con Sirius.