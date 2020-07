Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita, ambientata nella Spagna cittadina dei primi decenni del '900. Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono alle puntate inedite che saranno trasmesse dal 2 all'8 agosto, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14.10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui tentativi fatti da Ramon per conquistare le simpatie di Milagros, sul piano diabolico dei Bryce di vendicarsi degli abitanti di Acacias e sul ricovero d'urgenza di Agustina in ospedale.

Ursula non permette ad Agustina di avere visite

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che Genoveva e Alfredo circuiranno Rosina e Liberto per convincerli ad investire nella Banca Americana. Nel frattempo, Ramon cercherà di riavvicinarsi a Milagros facendole mangiare una torta, ma il dolce in questione finirà per causare una reazione allergica alla bambina. Cinta deciderà di partire con i suoi genitori alla volta dell'Argentina per dimenticare la fine della sua storia d'amore con Emilio. Dopo aver saputo dell'arrivo di Milagros, Carmen si arrabbierà con Ramon per non averla avvertita in tempo per accogliere la bambina. Ursula impedirà a Felipe di far visita ad Agustina, mentre Emilio verrà rimproverato dalla madre per non essere attento sul lavoro a causa delle sue pene d'amore.

Genoveva ed Alfredo organizzeranno un rinfresco per invogliare i loro vicini di casa ad investire i loro risparmi nella Banca Americana. Nel frattempo, Carmen aiuterà Ramon a conquistare l'affetto della figlia, mentre Agustina si affiderà completamente ad Ursula nei suoi ultimi giorni di vita senza sapere che Dicenta non ha buone intenzioni nei suoi confronti.

Emilio riceverà una lettera che lo costringerà ad allontanarsi da Acacias, mentre Bellita deciderà di indagare sui malesseri di sua figlia. Dopo il rinfresco, i Bryce pianificheranno le prossime mosse per portare avanti il loro progetto di rovinare economicamente tutti gli abitanti del quartiere.

Servante ritornerà a parlare

Ramon riuscirà a recuperare il suo rapporto con Milagros e a riavvicinarsi a Carmen. Servante recupererà improvvisamente la voce dopo essere stato accusato da Cesareo di far lavorare troppo Marcelina. Dopo aver saputo l'opinione che Felicia ha di lei, Bellita si recherà nel suo ristorante e le farà una scenata. Per evitare che Ramon impedisca a Liberto di investire nella Banca Americana, Genoveva deciderà di rapire Milagros. L'assenza della bambina allarmerà tutti gli abitanti di Acacias fino a quando Genoveva non riporterà indietro Milagros, asserendo di averla portata a comprare un gelato.

Dopo aver capito la sofferenza della figlia, Bellita annullerà il suo viaggio per l'Argentina.

Ramon inviterà Carmen a partecipare ad una cena in famiglia per dimostrarle quanto tiene a lei. Dopo aver confessato a Fabiana di essere in punta di morte, Agustina si getterà da una delle finestre della soffitta. In seguito alla caduta, la donna non morirà ma sarà condotta d'urgenza in ospedale in gravissime condizioni di salute.

Dopo il ricovero di Agustina partiranno una serie di flashback in cui si scoprirà che Genoveva aveva pagato un medico per mentire ad Agustina e dirle che era in punta di morte, mentre Ursula aveva fatto bere alla donna una sostanza che la debilitava fisicamente, giorno dopo giorno. Il tutto per spingere la donna al suicidio e dare il via alla vendetta personale di Genoveva contro gli abitanti di Acacias.

Più tardi, Agustina sarà sottoposta ad un delicato intervento da cui si riprenderà poco dopo. Nel frattempo, Jacinto di convincerà che Servante e Marcelina possano avere una tresca amorosa, mentre Milagros ripartirà per Parigi.