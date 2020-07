Non smette di riservare sorprese lo sceneggiato iberico Una vita, nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra.

Secondo le trame spagnole nelle puntate che il pubblico vedrà sul piccolo schermo prossimamente, Genoveva Salmeron (Clara Garrida) diventerà la nuova darklady della serie tv a tutti gli effetti. La donna non appena riuscirà a far entrare in crisi Liberto Seler (Jorge Pobes) e Rosina Rubio (Sandra Marchena), manipolerà Lolita Casado (Rebeca Alemany).

In particolare la vedova di Samuel Alday rivelerà alla moglie di Antonito Palacios di essere stata maltrattata dal suo nuovo compagno Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz), per farle prendere le sue difese su quanto accaduto tra i coniugi Seler.

Una vita, trame: Rosina e Liberto in crisi a causa di Genoveva

Nei prossimi episodi Genoveva rimetterà piede in paese per vendicare il decesso del marito Samuel. Dopo aver fatto cadere in rovina l’intero quartiere, la darklady prenderà di mira una storica coppia di Acacias 38, ovvero quella formata da Rosina e Liberto. Dagli spoiler si evince che Salmeron si servirà dell’alleanza stretta con Ursula, per farsi sorprendere da Casilda tra le braccia del nipote di Susana.

Genoveva, anche se l’ex istruttrice le consiglierà di far attenzione a non indispettire il suo nuovo compagno Alfredo Bryce, cercherà di far schierare Lolita dalla sua parte. Nello specifico la moglie del banchiere attuerà una delle sue mosse strategiche, nell'istante in cui la nuora di Ramon non approverà il fatto che tutti gli abitanti abbiano puntato il dito contro di lei per aver corteggiato Liberto.

Salmeron finge di essere stata picchiata da Alfredo, Lolita ingannata

A questo punto Genoveva oltre a fingersi amareggiata per la rottura dei coniugi Seler, si giustificherà lasciando intendere ai vicini di essersi avvicinata a un uomo sposato per non ricevere nessuna attenzione da Alfredo. Successivamente Lolita - anche se suo marito sarà contrario - andrà a trovare spesso Genoveva e non farà fatica a notare il volto tumefatto della donna.

Quest’ultima, quando la consorte di Antonito le chiederà delle spiegazioni, le dirà di essere stata picchiata dal consorte.

I telespettatori avranno modo di apprendere della falsità di Salmeron, visto che essa in realtà si procurerà delle ferite da sola per far credere alla nuora di Ramon di essere stata punita a causa della sua infedeltà.

Genoveva continuerà a portare avanti la sua messinscena, svelando al marito di essere caduta in bagno. Infine Alfredo all’oscuro del doppio gioco della moglie farà brutto un gesto nei confronti di Liberto.