Nelle prossime puntate della soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno, la malvagia Aylin (Sevcan Yasar) continuerà a lottare con tutte le sue forze per far fallire in modo definitivo la Fikri Harika. La dark lady decisa ad avere il pieno controllo dell’azienda dei Divit, e stufa di aspettare una mossa da parte di Emre (Birand Tunca) si metterà in contatto con Huma (Ipek Tenolkay) telefonicamente.

L’ex dipendente della famosa agenzia pubblicitaria attuerà quindi l’ennesimo piano strategico per causare dei nuovi problemi a Can (Can Yaman), proprio quando il fotografo apprenderà della sua alleanza con il fratello grazie a Leyla (Öznur Serçeler) e Sanem Aydin (Demet Özdemir).

DayDreamer, anticipazioni turche: Can chiude ogni rapporto con Emre

Le anticipazioni turche degli episodi in onda su Canale 5 tra qualche settimana, svelano che Sanem tramite un documento verrà a conoscenza che Emre e Aylin gestiscono una società segreta. L’aspirante scrittrice dopo aver smascherato il contabile della Fikri Harika sceglierà di mettere in guardia Can, con la speranza di essere perdonata. In particolare quest’ultimo sarà ancora arrabbiato con la sua nuova dipendente, per aver appreso che è stata coinvolta con i sabotaggi che si sono verificati nella sua azienda. Il fotografo addirittura farà continuare a lavorare la secondogenita di Nihat e Mevkibe alla Fikri Harika, per sottrarle le 40.000 lire che ha ottenuto da Emre per salvare il negozio di alimentari dei genitori.

I documenti incriminati in grado di smascherare il minore dei Divit finiranno nelle mani di Leyla, che troverà il coraggio di mettere al corrente della verità Can. Quest’ultimo interromperà ogni tipo di rapporto con il fratello, quando capirà finalmente che la Fikri Harika ha rischiato la bancarotta a causa dello stesso.

Aylin vuole mettere Huma contro i figli, il primogenito di Aziz ripensa ai litigi avuti con la madre

Aylin non appena vedrà il suo ex fidanzato disperato per la lite avuta con Can, lo inviterà a non abbattersi. Dopo vari tentativi persi, la dark lady deciderà di contattare la moglie del signor Aziz Divit all’insaputa di Emre sapendo che la donna possiede una percentuale dall’azienda di famiglia.

L’ex dipendente della Fikri Harika dopo aver fatto sapere ad Huma che il suo primogenito sta mandando in fallimento la sua agenzia, cercherà di convincerla a fare qualcosa prima che sia troppo tardi. Agendo in tale maniera Aylin spererà di far schierare la madre di Emre e Can dalla sua parte, per avere l'intera gestione della nota azienda pubblicitaria.

Nel contempo il figlio minore di Aziz sarà più preoccupato all’idea di non riuscire a riappacificarsi con il fratello, che per essere rimasto senza lavoro. Successivamente Can ripenserà ai litigi avuti con la madre e al momento in cui ha licenziato l’avvocato Metin dopo aver scoperto che passava delle informazioni private della Fikra Harika alla donna che l'ha messo al mondo.