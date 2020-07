Dalle anticipazioni provenienti direttamente dalla Spagna si viene a sapere che le prossime puntate di Una vita saranno ricche di intrighi e colpi di scena. Tra i protagonisti Genoveva e Felipe, con l'avvocato che deciderà di sposare la Salmeron convinto che il bambino che la donna porta in grembo sia suo. Si scoprirà invece che sarà tutto un inganno dato che il bambino risulterà essere di Santiago. Subito dopo le nozze, per Genoveva arriveranno brutte notizie, dato che verrà arrestata per l'omicidio di Ursula.

Felipe si innamora di Genoveva nelle prossime puntate di Una vita

Genoveva, dopo la morte di Samuel, sarà una persona totalmente diversa da quella conosciuta sino ad ora dai telespettatori italiani.

La Salmeron non esiterà a ordire intrighi e inganni pur di farla pagare a tutti i vicini di Acacias. A cadere nella trappola della donna anche Felipe il quale, con il passare del tempo, comincerà a innamorarsi di lei. Genoveva intanto si sarà sbarazzata della sua ex complice Ursula facendola assassinare e si sarà alleata con Santiago.

Una vita, spoiler: Genoveva fa credere a Felipe di aspettare un figlio da lui

Le anticipazioni riguardanti ciò che è già andato in onda in Spagna svelano che Genoveva riuscirà a far credere a Felipe di aspettare un figlio da lui. Sarà per tale motivo che l'Alvarez Hermoso deciderà di convolare a nozze con la Salmeron, la quale sarà riuscita a portare a termine il suo piano.

Con il prosieguo delle puntate infatti, si scoprirà che il bambino che aspetta non è di Felipe ma di Santiago. Marcia intanto, cercherà invano di impedire le nozze tra Felipe e Genoveva.

Dopo le nozze con Felipe, Genoveva viene arrestata per l'omicidio di Ursula

Marcia sarà disperata per non essere riuscita a impedire il matrimonio di Felipe anche se, per Genoveva, saranno in arrivo dei guai che porteranno non poco scompiglio nella sua vita.

Da quanto si apprende infatti, il fantasma di Ursula le giocherà un brutto tiro. Genoveva riceverà una lettera scritta proprio da Ursula poco prima di morire e nella quale vi saranno delle gravi minacce contro di lei. Genoveva, in un primo momento, non darà peso alla lettera ma si dovrà presto ricredere.

Stando agli spoiler sulle prossime puntate di Una vita, subito dopo le nozze con Felipe, Genoveva verrà raggiunta dalle forze dell'ordine che l'arresteranno per l'omicidio di Ursula. Riuscirà a cavarsela la neo moglie di Felipe?

In attesa di vedere anche in Italia ciò che accadrà a Genoveva e Felipe, si ricorda che la soap tv Una vita va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 14:10. Il sabato invece è previsto un appuntamento su Rete 4 in prima serata.