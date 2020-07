Le avventure dello sceneggiato iberico Una vita sono sempre più travolgenti. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi in Spagna questa settimana raccontano che Maite e Camino dopo essersi ricongiunte pianificheranno il loro ritorno a Parigi.

Genoveva Salmeron farà i conti con uno spiacevole imprevisto, proprio quando sembrerà felice al fianco del marito Felipe Alvarez Hermoso. Quest'ultimo comincerà a porsi delle domande, la darklady sarà indagata dalla polizia poiché il commissario Mendez la riterrà la responsabile della morte di Velasco.

Una vita, trame Spagna: Marcos e Felicia ritornano dalla luna di miele

Nel corso delle puntate che andranno in onda sull'emittente televisiva LA 1 TVE dal 6 al 10 luglio, i Palacios festeggeranno l’entrata di Antonito in politica. Intanto, Ramon farà pace con Felipe con l’aiuto di Genoveva, invece Bellita dopo aver ricevuto una lettera di Cinta vorrà recuperare la sua voce destando dei sospetti a Rosina. Quest’ultima quando noterà gli strani atteggiamenti dell’artista, chiederà a Casilda di scoprire cosa sta accadendo alla donna. Nel frattempo i cittadini di Acacias 38 non apprezzeranno il modo in cui Genoveva si comporterà con Felipe. Sabina invece riuscirà a conquistarsi la simpatia di tutti i domestici.

Di ritorno dalla luna di miele, Marcos presenterà la propria amata Felicia come la nuova padrona di casa: quest’ultima riceverà una buona accoglienza da Soledad. Inoltre la novella sposa verrà a conoscenza che i paesani hanno appreso del suo matrimonio grazie ad Anabel. Successivamente Felipe inviterà i suoi amici Ramon e Liberto nella sua abitazione, e gli dirà di non essere sicuro del fatto che lui e Genoveva siano sposati.

Antonito turbato, Bellita torna a esibirsi

José avrà un piano per far essere più sicura Bellita, invece Antonito sarà turbato per la sua immagine e per quella di Lolita. Maite prima di partire per Parigi inviterà Camino a salutare la madre e accetterà l’eredità di Ildefonso. Genoveva si infastidirà quando vedrà Felipe parlare con Laura per strada.

Nel frattempo Camino rimarrà sorpresa, dopo aver appreso che è stata sua madre a far tornare Maite nel quartiere spagnolo. José e Alodia cercheranno di convincere Bellita ad esibirsi con il suo vecchio repertorio. Purtroppo quest’ultima si farà vedere terrorizzata dal marito, poiché a causa della perdita della voce non sarà in grado di recitare.

Antonito si dispererà quando verrà a sapere che non ci sarà nessun fotografo, mentre Lolita dopo aver discusso con il marito sceglierà di restare a casa con la convinzione di non essere adatta per le interviste. Anabel si rifiuterà di uscire con Miguel, quando apprenderà che aveva intenzione di andare in un cabaret. Genoveva continuerà a non fidarsi di Felipe, che intanto farà una chiacchierata con Mendez.

Finalmente Bellita si esibirà ricevendo i complimenti delle signore, mentre Servante proporrà a Jacinto di essere il suo manager.

Miguel corteggia Anabel, Mendez sospetta di Genoveva

Miguel continuerà a corteggiare Anabel, nonostante gli avvertimenti di Roberto. Antonito dopo tutti i complimenti ricevuti rientrerà a casa. Il commissario Mendez si congratulerà con Genoveva per essere riuscita a far tornare la memoria a Felipe. Non appena l’ispettore se ne andrà, l'avvocato dirà alla moglie di non voler sapere nulla di ciò che voleva dirgli. A questo punto Salmeron seguirà un uomo misterioso, dopo aver avuto il presentimento di essere seguita da qualcuno.

Felicia ringrazierà Liberto per non aver fatto sapere a nessuno della visita di Maite, mentre Marcos riceverà una telefonata dall'ambasciata messicana.

Bellita dopo essere stata invitata dalla casa reale verrà rassicurata da Servante: quest’ultimo dirà alla cantante che verrà accompagna da Jacinto quando si esibirà di fronte ad Alfonso XIII. Intanto Lolita sarà disgustata, quando si accorgerà che i domestici hanno iniziato a trattare suo marito in modo diverso. Per finire Mendez avvierà delle indagini sul decesso di Velasco, e la principale sospettata sarà proprio Genoveva.