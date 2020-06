Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola "Una vita", nelle puntate che andranno in onda in Spagna da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio, ci saranno tantissime novità. In particolare, Maite tornerà nuovamente ad Acacias 38 per riprendere la sua storia d'amore con Camino. Invece, Felipe Alvarez Hermoso non si ricorderà più di Marcia e Genoveva farà di tutto affinché il marito rimanga in questo stato di amnesia.

Felipe non ricorderà il suo passato

Genoveva Salmeron tornerà molto spaventata in ospedale, in quanto temerà che dopo la conversazione tra Felipe e Fabiana, il marito possa aver ricordato alcune cose del suo passato.

Inoltre, la donna renderà pubblica l'amnesia del marito attraverso Liberto che diventerà il suo avvocato, il tutto causerà un grande scalpore nel quartiere di Acacias 38.

Nel frattempo, Bellita Del Campo inizierà i suoi trattamenti, però il tonico che gli verrà fornito dal dottor Puerta non funzionerà molto bene. Infatti, la donna in un primo momento avrà un miglioramento, ma poi successivamente la sua voce diventerà ancora più debole. Invece, Miguel continuerà la sua relazione con Anabel .

Poco dopo, Antoñito debutterà come deputato ma suo padre non accoglierà con favore l'atteggiamento del figlio.

Velasco minaccerà Laura ancora una volta

La salute di Felipe peggiorerà sempre di più e Genoveva deciderà di mandarlo in una casa di cura.

Intanto, Rosina starà per scoprire ilproblema alla voce di Bellita, ma grazie all'intervento di Jose, almeno per il momento il segreto della cantante sarà al sicuro. Poco dopo, Alodia vedrà il dottor Puerta in cattiva compagnia e dubiterà della sua identità.

Velasco perderà la pazienza, minaccerà Laura e affermerà di avere in pugno Lorenza.

Infatti, l'uomo dirà alla cameriera che non esiterà a farle del male, se lei non uccide Felipe.

Intanto, Laura dopo l'incontro con Velasco racconterà tutto e Genoveva, ma la signora chiarirà che Lorenza è alle sue dipendenze e che l'uomo si sta prendendo gioco della cameriera. Poco dopo, Alodia racconterà a Jose dei suoi sospetti dopo aver visto Puerta in cattiva compagnia.

Jose deciderà di indagare sulla questione e nel mentre dirà a sua moglie di non continuare con la cura del dottore.

Successivamente, Velasco andrà a casa della Salmeron, ma la signora e Laura saranno complici e metteranno del veleno nella tazza dell'avvocato. Nonostante ciò, quest'ultimo capirà che qualcosa che non va e obbligherà Genoveva a berlo prima di lui.

Maite e Camino si incontrano di nuovo

A casa di Camino, durante il suo compleanno arriverà un ospite a sorpresa, cioè Maite. Quest'ultima sarà molto gradita dalla festeggiata e le amanti celebreranno il loro ricongiungimento. Poco dopo, Anabel scoprirà le due donne in atteggiamenti intimi e gli racconterà del matrimonio tra Felicia e Marcos.

Intanto Jose avviserà sua moglie cosa ha scoperto sul dottor Puerta e la donna rimarrà sconvolta. Invec, Velasco attaccherà Genoveva e proverà a soffocarla, ma lei riuscirà a difendersi.

Successivamente Camino dirà ad Anabel di non dire a nessuno che Maite è tornata. Inoltre la ragazza vorrà partire con quest'ultima per Parigi, ma prima dovrà risolvere alcune cose ad Acacias 38. Intanto Genoveva visiterà nuovamente Felipe e gli racconterà una sua versione dei fatti, a cui l'uomo crederà. Liberto però sarà molto arrabbiato con la donna che starà continuando ad approfittare dell'amnesia dell'Alvarez Hermoso. Poco dopo anche Ramon farà visita all'avvocato e gli chiederà un solo favore: che gli dica che lui non ha responsabilità per la morte di Celia.

Infine, Felipe troverà un fazzoletto con le iniziali di Marcia.