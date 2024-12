Mujgan avviserà Kemal per fermare Galip: "Sta scappando in Cile e Asu lo sta aiutando", dirà la donna nella puntata di Endless Love di giovedì 12 dicembre. Le anticipazioni rivelano che Kemal ringrazierà la madre di Emir e le assicurerà che fermerà Galip prima della partenza. Nel frattempo, Asu chiederà a Soydere il divorzio, ma in cambio pretenderà che lui le ceda tutte le quote dell'azienda. Infine, le condizioni di Leyla saranno stabili e Nihan, Vildan Ayhan e Kemal continueranno a sperare nel suo risveglio.

Il passato oscuro di Galip e la confessione di Mujgan

In ospedale ci sarà molta tensione per la situazione di Leyla che sarà ancora in gravissime condizioni e farà disperare Ayhan. Quest'ultimo sarà deciso a farsi giustizia da solo e risalire a chi abbia sparato a Leyla, ma non sarà il solo. Anche Kemal e Nihan si saranno da fare per scoprire se i Kozcuoğlu possano avere delle responsabilità nel terribile accaduto. Soydere e la sua amata andranno a parlare con Mujgan per ottenere da lei delle informazioni in più sul lavoro di Galip. La donna non si tirerà indietro e racconterà che molti anni prima la Kozcuoğlu ha attraversato una crisi senza precedenti.

Galip era sommerso dai debiti e non riuscirà in alcun modo a risalire perché nessuno gli faceva credito.

Mujgan spiegherà che in quel periodo buio Galip ha venduto una tenuta e questo ha salvato la sua situazione. Kemal e Nihan andranno a ispezionare quel terreno e noteranno che è arido come quello del villaggio. I due faranno analizzare il suolo e scopriranno che dietro questa storia ci sono dei rifiuti radioattivi. Nihan e Kemal capiranno che Galip è molto più pericoloso di quanto pensassero, perché ha messo in pericolo la vita di moltissime persone.

Nel frattempo, Asu rimprovererà Mujgan per aver parlato con Kemal e Nihan, perché dovrebbe considerarli suoi nemici.

La richiesta di divorzio da parte di Asu

Le anticipazioni di Endless Love raccontano che Asu, Emir e Galip si renderanno conto di essere con l'acqua alla gola e correranno ai ripari. Emir suggerirà a sua sorella di farsi consegnare da Kemal le sue quote dell'azienda offrendogli il divorzio e poi le chiederà di aiutare Galip a sparire per un po' di tempo.

Asu telefonerà a Kemal e lo raggiugerà in ospedale: "È arrivato il momento di divorziare", dirà la donna a Soydere che si aspetterà subito la richiesta di qualcosa in cambio. "Trasferirai le tue azioni a me", aggiungerà Asu, "E in cambio divorzieremo". Kemal assicurerà alla donna che anche senza azioni riuscirà a distruggere ugualmente lei e suo fratello.

Nel frattempo, Mujgan andrà in azienda e guardando l'agenda di Asu scoprirà che Galip sta per partire in Cile. La donna non ci penserà due volte e prenderà subito il telefono per avvisare Kemal. "Galip sta scappando in Cile e Asu lo sta aiutando", dirà Mujgan, "Partirà stasera alle 21". Kemal ringrazierà la madre di Emir e le assicurerà che farà di tutto per fermare suo marito.

I primi sospetti di Leyla e la svolta nelle indagini

Nelle puntate precedenti, Leyla e Ayhan sono andati a trovare i bambini del quartiere per un'iniziativa benefica e hanno saputo che erano malati. I due si sono subito insospettiti a causa dello stato di salute che i ragazzi stavano vivendo e Leyla ha iniziato ad indagare. La zia di Nihan ha ricevuto l'aiuto di una donna, che le ha consegnato un dossier con tutte le prove dello smaltimento di rifiuti tossici da parte di Galip. Leyla non ha avuto paura di affrontare Kozcuoğlu che però ha deciso di agire subito. Galip ha ordinato al suo uomo di uccidere Leyla e pochi minuti dopo la donna à stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco.