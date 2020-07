A breve ci sarà un risvolto inaspettato e drammatico negli episodi italiani della famosa telenovela Una vita. I telespettatori rivedranno nelle trame l’amato ispettore Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo), che in passato decise di cominciare una nuova vita altrove con Teresa Sierra (Alejandra Meco). A proposito di quest’ultima, purtroppo, l'ex poliziotto si confiderà con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), facendogli sapere che lui e la sua dolce metà non sono riusciti ad essere felici nonostante in passato si trasferirono in Francia.

Mauro, dopo ben dieci anni, racconterà all’avvocato di non essere diventato padre, poiché il bambino che portava in grembo la sua amata è morto alla nascita.

San Emeterio condividerà un'altra tragedia con il vedovo di Celia, visto che gli farà apprendere che Teresa è stata uccisa da dei criminali.

Una vita, spoiler: Mauro ritorna ad Acacias 38, la scomparsa di Marcia

Nelle puntate già andate in onda in Spagna per via della differenza di programmazione e che saranno trasmesse su Canale 5 nelle prossime settimane di programmazione, ci sarà il ritorno di Mauro San Emeterio da Antibes. Quest’ultimo tornerà ad essere uno dei protagonisti dello sceneggiato, precisamente dopo l’uscita di scena di Lucia Alvarado e Telmo Martinez. Gli spoiler dicono che lo storico ispettore si aggirerà per le vie di Acacias 38 in solitaria, e sin da subito troverà il paese abbastanza diverso poiché ci saranno dei paesani che non conosceva.

L’uomo apprenderà che durante gli anni in cui è stato assente sono venute a mancare Trini Crespo e Celia, le rispettive mogli di Ramon Palacios e Felipe Alvarez Hermoso. Quest’ultimo riabbraccerà il suo amico, con cui ha sempre avuto un buon rapporto. Mauro avrà il compito di aiutare l’avvocato a rintracciare la nuova fiamma Marcia, una domestica brasiliana scomparsa a seguito della pericolosa alleanza di Ursula Dicenta e Genoveva Salmeron.

San Emeterio mette al corrente Felipe del decesso di Teresa e del suo bambino

L’ispettore per consentire a Felipe di ricongiungersi con la sua dolce metà, si scontrerà proprio contro la sua ex nemica, ovvero con l’ex istruttrice disposta a tutto per sbarazzarsi della nuova fidanzata dell'avvocato. In seguito San Emeterio troverà il coraggio di fare una confessione struggente ad Alvarez Hermoso, visto che gli spiegherà il motivo per cui è tornato nel quartiere senza Teresa.

Nello specifico, il vedovo di Celia apprenderà che la maestra e la creatura che la donna portava in grembo non sono più in vita. Mauro racconterà a Felipe che il suo bambino è deceduto dopo essere venuto al mondo, mentre Sierra a causa di alcuni banditi. Scendendo nel dettaglio si scoprirà che la vera Cayetana Sotero Ruz ha esalato l’ultimo respiro nella sua stessa abitazione, nel bel mezzo di una rapina dopo aver ricevuto alcuni colpi d’arma da fuoco in pieno petto.