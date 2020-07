Le anticipazioni della soap Beautiful, relative agli episodi in onda da lunedì 13 luglio a venerdì 17 luglio, svelano che il segreto di Beth sta per venire a galla. Sono tanti i complici del crimine ideato dal dottor Reese durante quella buia notte sull'Isola di Catalina. Flo e Zoe hanno raccontato a Xander tutta la verità, costringendolo a rimanere in silenzio. Anche Thomas sa che Steffy ha tra le braccia la figlia di Hope, ma farà di tutto perché non lo venga mai a sapere.

Emma Barber è tornata a Los Angeles. Una brutta idea, visto che per lei non ci sarà il lieto fine. La dolce stagista, suo malgrado, verrà coinvolta nella storyline dello scambio di culle e sarà la prima a perdere la vita per colpa del folle Thomas.

L'appuntamento è alle ore 13:40 su Canale 5. Di seguito, le trame delle puntate che andranno in onda.

Beautiful, puntata di lunedì 13 luglio: Hope e Liam al centro dell'attenzione

Maretta tra Ridge e Brooke che, da buoni genitori, vorranno entrambi il bene dei loro figli. La bionda Logan non sono d'accordo sul rapporto appena nato tra Hope e Thomas, mentre Forrester ne è compiaciuto. I due finiscono per litigare in quella che doveva essere una tranquilla giornata di lavoro.

Martedì 14 luglio: Emma scopre che Beth è viva

La stagista così sfortunata in amore è tornata a Los Angeles per riprendere la sua esperienza lavorativa alla Forrester Creations. Certo, non può immaginare in quale assurda storia verrà coinvolta.

Come raccontano le anticipazioni di Beautiful, Emma sente una conversazione tra Xander e Zoe che, guarda caso, stanno parlando di Beth.

Emma scopre che Beth è viva e che in realtà è Phoebe, la figlia che Steffy sta crescendo con Liam, ora tornato a casa con lei. La povera Barber non perde tempo e intima a Thomas di andare immediatamente da Hope per metterla al corrente dello scambio di culle.

E' l'inizio della fine.

Mercoledì 15 luglio: la paura di Zoe

Xander e Zoe sono terrorizzati. Anche Emma sa che Beth è viva e, conoscendo il suo carattere forte ed onesto, sono certi che vada da Hope per raccontarle tutto. Xander prova a rincuorare la fidanzata. In fondo, se Emma dicesse alla giovane Logan che sua figlia è viva, tutti avrebbero la coscienza liberata da un grande peso.

Zoe ricorda però al fidanzato che anche se Emma parlasse, loro non sarebbero esenti da conseguenze. Reese e Flo hanno commesso un vero e proprio crimine e finirebbero in carcere, così come tutti coloro che hanno scelto il silenzio.

Giovedì 16 luglio: la corsa verso la verità

Il castello di bugie sta per crollare. Come svelano le anticipazioni di Beautiful, Hope e Ridge hanno un confronto. Forrester prova a convincerla che Thomas è l'uomo perfetto con cui rifarsi una vita. Con lui è certo sarà felice e potrà anche fare da madre al piccolo Douglas.

Emma intanto prende l'auto e corre a gran velocità verso la casa di Hope. E' arrivato il momento di far venire a galla il segreto su Beth. Thomas la rincorre e prova a fermarla, ma senza successo.

Beautiful, puntata di venerdì 17 luglio: Emma perde la vita per colpa di Thomas

Finale drammatico per Emma. La ragazza ha quasi raggiunto la casa di Hope ed è certa di fare la scelta giusta, a differenza di tutti coloro che le hanno nascosto la verità su Beth. Thomas è dietro di lei in auto e, a causa della folle velocità, la povera Barber esce di strada.

Emma respira ancora ma Thomas non chiama i soccorsi. Se dovesse salvarsi, per lui sarebbe la fine e perderebbe Hope. Come raccontano le anticipazioni delle puntate settimanali di Beautiful in onda su Canale 5, il perfido Forrester lascia la ragazza nelle mani del destino, tornando a casa come se nulla fosse. Addio Emma.