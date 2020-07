Contro tutti i pronostici, pare proprio che la conoscenza tra Nicola Viarelli, alias Sirius e Gemma Galgani stia proseguendo. Sebbene il blogger Amedeo Venza avesse prospettato poco tempo fa l'ipotesi che tra la dama del trono over di Uomini e donne e il bel ventiseienne la frequentazione fosse stata chiusa proprio per volere della torinese, l'ultima Instagram story pubblicata da Nicola fa pensare proprio al contrario. Infatti, il giovane ha reso partecipe, seppure in maniera indiretta, Gemma facendole una dedica che non è sfuggita agli appassionati del dating show di Maria De Filippi, confermando in tal modo che tra lui e la donna tutto prosegue per il meglio.

Sirius cucina lo stesso piatto fatto per Gemma in esterna

Nicola Vivarelli è sempre più attivo sui social e il suo profilo Instagram è sempre più seguito: molti dei suoi fan sperano di trovare qualche indizio che confermi o smentisca la crisi con Gemma Galgani, di cui nei giorni scorsi si era avuto sentore. I realtà, i due protagonisti dell'ultima stagione del trono over di Uomini e Donne sembrano aver intenzione di proseguire, quando possibile, nei loro incontri. Infatti, l'ultima IG Story di Sirius pare essere rivolta proprio alla dama torinese, con la quale ha condiviso dei momenti molto intensi.

Chi segue Uomini e Donne ricorderà, infatti, che durante un'esterna, Nicola ha preparato un piatto speciale per Gemma, ossia la pasta con le vongole che Galgani si è gustata mentre aveva davanti il bel ventiseienne.

Vivarelli non ha dimenticato l'intensità di quei momenti e ha voluto farlo presente a chi lo segue. ''Farò un piatto per me speciale'', ha scritto il giovane sfidando i fan a capire di cosa si trattasse. Successivamente, mentre era ai fornelli, ha dichiarato che si trattava proprio dello stesso piatto fatto per la torinese.

Nicola pensa a Gemma: 'Chi vuol capire, capisca'

''Questo piatto è in onore dei bei momenti. Come ho detto, in onore dei bei ricordi'', ha poi proseguito Nicola che ha concluso la sua dedica affermando che solo chi vuol capire, capirà a cosa e soprattutto a chi si riferisce. Insomma, pare una dedica rivolta proprio alla Galgani che di certo sarà lieta di sapere che se anche lontana fisicamente è sempre presente nei pensieri di Nicola.

Come proseguirà la relazione tra di loro? Per il momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di nessuno dei due: molto probabilmente solo quando riprenderanno le registrazioni di Uomini e Donne gli appassionati del programma di Canale 5 potranno scoprire cosa è successo tra Gemma e Nicola, il quale per il momento si sta godendo le vacanze con gli amici.

Non è escluso, quindi, visti i pensieri che Sirius rivolge a Gemma che la frequentazioni diventi una storia d'amore, con buona pace di tutti coloro che hanno sempre criticato la scelta di Galgani di voler frequentare un ragazzo che più di quarant'anni meno di lei. Nel frattempo, per sapere qualcosa di più, non resta che seguire i profili Instagram dei due volti più chiacchierati del trono over.