Continuano a essere avvincenti le vicende della serie tv iberica Una vita nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, e che non va più in onda nei giorni festivi.

Gli spoiler degli episodi che i fan italiani vedranno su Canale 5 la prossima settimana, segnalano che Genoveva Salmeron dopo essere tornata ad Acacias 38 al fianco del banchiere Alfredo Bryce sfratterà dalla sua dimora Ursula Dicenta. Quest’ultima quindi si ritroverà ancora una volta senza un tetto su cui vivere.

Una vita trame: Ursula finisce per strada, Antonito costretto ad andare in guerra

Nelle puntate che i telespettatori italiani seguiranno da domenica 12 a sabato 18 luglio, Ramon convincerà Carmen a tornare ad Acacias 38 dopo averle dichiarato il suo amore.

Antonito riceverà una pessima notizia, proprio quando il Palacios Senior sarà in procinto di svelare ai propri familiari di essersi innamorato dell’ex domestica. In particolare il marito di Lolita tramite una lettera del ministero della guerra verrà costretto ad andare sul fronte. Nel mentre che Ursula sarà alla ricerca di un lavoro, verrà a conoscenza da Felipe che i parenti di Eduardo hanno reclamato la custodia di Mateo. Dopo la partenza di quest’ultimo e Telmo, l’ex istruttrice trascorrerà la notte per strada sotto lo sguardo di Cesareo. In seguito Dicenta si rifugerà nella casa in cui vivevano Genoveva e Samuel, dopo essersi rifiutata di alloggiare nella pensione di Fabiana.

Nel contempo Felicia chiederà a Emilio di controllare ogni movimento di un cliente in grado di far circolare delle banconote false: quest’ultimo capirà che il truffatore in questione è Victoriano.

Intanto Ramon inviterà Antonito di appellarsi a un articolo di legge per salvarsi da morte certa. Il Palacios Senior per non far partire il figlio, non avrà altra scelta oltre a quella di fingersi invalido.

Genoveva sposata con Alfredo, Cinta minacciata da Victoriano

José e Bellita ordineranno ad Arantxa di dare delle lezioni a Cinta, invece Genoveva farà ritorno in paese con il nuovo compagno Alfredo Bryce.

La vedova di Samuel caccerà in malo modo Ursula non appena la sorprenderà nella sua abitazione. L’ex istruttrice dopo aver ammesso alle domestiche di non aver trovato ancora un impiego, verrà accolta da Agustina in soffitta. Quando Antonito e Lolita saranno pronti per ricevere la visita dell’ispettore dell’esercito militare, Ramon rischierà di mandare all'aria il piano ideato con il suo primogenito a causa di un anello al dito.

Intanto Carmen non riuscirà a capire per quale motivo il Palacios Senior abbia rinunciato a rendere pubblica la loro storia d’amore.

Successivamente, Emilio si presenterà a casa di Cinta per metterla in guardia su Victoriano. Purtroppo la figlia di Bellita dopo aver preso la situazione alla leggera, rimarrà rinchiusa in auto con il losco individuo che non esiterà a minacciarla. Nel frattempo Susana sospetterà che Ramon abbia intrapreso una relazione con Carmen: quest’ultima negherà quando l’ex sarta le chiederà delle spiegazioni. A questo punto Genoveva riunirà i vicini al ristorante dei Pasamar per far conoscere a tutti coloro che saranno presenti suo marito Alfredo.

Felipe indaga sui coniugi Bryce, Emilio esce dal carcere

Antonito convinto che dovrà partire a causa del padre gli dirà di non essere disposto ad accettare Carmen nella loro famiglia: Lolita cercherà di far tornare il sereno tra il marito e il suocero senza riuscirci. Marcela dopo la botta in testa oltre a comportarsi in un modo strano, manifesterà una forte avversione nei confronti della chiesa. Cinta non riuscirà a concentrarsi con lo studio, poiché non farà altro che pensare a Emilio. In seguito la figlia di Bellita vorrà parlare con Hipólito per tornare a esibirsi sul palco, quando apprenderà che è stato scagionato.

Alfredo farà pressione su Genoveva, dicendole di rispettare l’accordo che hanno stretto prima di mettere piede ad Acacias 38.

Inoltre quest’ultima su richiesta del marito dovrà organizzare una colazione per approfondire la conoscenza dei vicini. Felipe dopo aver cominciato a fare delle indagini sul rapporto dei coniugi Bryce, dirà a Genoveva di sapere dell’esistenza di Cristobal. Infine, Emilio dopo essere uscito dalla prigione verrà accolto come un eroe dagli abitanti.