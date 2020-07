Le manipolazioni di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) saranno protagoniste indiscusse di Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra che sta ottenendo un discreto successo sui teleschermi italiani. Le trame provenienti dalla Spagna segnalano che la vedova di Samuel (Juan Gareda) farà credere a Lolita Casado (Rebeca Alemany) di essere stata picchiata dal marito Alfredo Bryce, sebbene si riveli tutta una bugia.

Una vita: Genoveva si prende gioco di Lolita

Le anticipazioni della soap opera iberica annunciano che Genoveva continuerà a fare la vittima davanti agli occhi dei vicini nel corso delle prossime settimane su Canale 5.

Tutto inizierà con precisione nel momento in cui la donna deciderà di vendicare la morte del primo marito, tanto da sedurre Liberto per distruggere le nozze con Rosina. In dettaglio la Salmeron, con la complicità di Ursula, farà in modo che Casilda veda il focoso incontro con Mendez, creando uno scompiglio nel ménage matrimoniale. Tuttavia, il piano della vedova di Samuel non finirà qui. Difatti, tenterà di prendersi gioco dell'ingenua Lolita, nonostante l'invito della Dicenta a non insospettire più del dovuto suo marito Alfredo.

Antonito contrario all'amicizia sorta tra la Casado e la Salmeron

Prossimamente nella soap opera Una vita, Lolita si metterà dalla parte di Genoveva, garantendole il suo appoggio dopo quello che è successo con il marito di Rosina.

Inoltre la moglie di Alfredo si dimostrerà affranta per aver tentato di sedurre Liberto, sottolineando di essersi avvicinata a lui in quanto le mancano le attenzioni che suo marito più vecchio non poteva darle. Per questo motivo, la Casado diventerà sempre più amica della Salmeron, tanto da andarla a trovare ogni giorno nella sua abitazione.

A tal proposito, Antonito si mostrerà contrario alla nuova amicizia sorta tra le due donne, visto che anche lui aveva rischiato di fare la stessa fine di Mendez.

Alfredo accusato ingiustamente di violenza domestica dalla moglie

In seguito, la moglie del Palacios troverà la Salmeron col volto tumefatto in occasione di una sua visita giornaliera.

In questo frangente, la vedova di Samuel incolperà Alfredo di violenza domestica, precisando però di aver avuto il giusto castigo per aver avuto una relazione extraconiugale. I telespettatori, a questo punto, scopriranno che Genoveva aveva ingiustamente incolpato Bryce in quanto si era picchiata da sola. A tal proposito, la donna racconterà al marito di essere scivolata in bagno. Una nuova bugia, visto che non l'aveva informato del suo piano di rovinare le nozze tra Rosina e Liberto, facendolo passare come il tradito della vicenda. Di conseguenza, il ricco banchiere mediterà una diabolica vendetta nei confronti del nipote di Donna Susana, reo di aver tentato di abusare la moglie.