Emozioni e colpi di scena saranno gli ingredienti che caratterizzeranno le trame dei prossimi mesi di DayDreamer-Le ali del sogno. Dalle anticipazioni provenienti dalla Turchia si viene a sapere che Can Divit verrà arrestato con l'accusa di aggressione ai danni di Fabri. Sarà Sanem ad accordarsi con l'imprenditore di cosmetici affinché ritiri la denuncia e lo farà vendendogli il suo profumo. Il tutto all'insaputa di Can che, nel frattempo, avrà reso pubblica la relazione con Sanem alla quale avrà chiesto di sposarlo.

DayDreamer, anticipazioni turche: Can Divit e Sanem rendono pubblica la loro relazione

Dopo tante peripezie Can e Sanem riusciranno a confessarsi i propri sentimenti e inizieranno una relazione che, almeno in un primo momento, verrà tenuta segreta per volere della stessa ragazza. Nel frattempo la Fikri Harika si dovrà occupare della pubblicità dell'azienda di cosmetici di Fabri. A causa delle foto scattate da Aylin, verrà alla luce la love story tra Can e Sanem e sarà in questa occasione che il fotografo annuncerà pubblicamente che vuole sposare la sua amata. Sanem confiderà alla madre che presto convolerà a nozze e le due decideranno di non dire nulla al padre, almeno per il momento.

Fabri denuncia Can per aggressione e lo fa arrestare

Dalle anticipazioni riguardanti i prossimi episodi di DayDreamer, si verrà a sapere che Sanem avrà la migliore idea per la campagna pubblicitaria dell'azienda di Fabri. Quest'ultimo dirà a Can di non volere denaro ma il profumo di Sanem, scatenando la rabbia del fotografo che arriverà ad aggredirlo.

Fabri non aspettava altro e lo denuncia per aggressione, facendolo finire dietro le sbarre.

Dopo l'arresto di Can, Sanem cercherà un modo per far uscire il suo amato di prigione e si accorderà con Fabri: La giovane venderà il suo profumo a Fabri in cambio del ritiro della denuncia. Can quindi, tornerà in libertà, anche se sarà all'oscuro che Sanem è stata costretta a rinunciare al profumo a causa sua.

La madre di Emre e Can fa la sua comparsa nelle prossime puntate di DayDreamer

Nel corso dei prossimi episodi, a DayDreamer arriverà anche un nuovo personaggio. Si tratta della mamma di Emre e Can Divit. La donna, in un primo momento, farà la sua comparsa nel quartiere di Sanem e in seguito si paleserà a casa dei figli, dove Sanem conoscerà per la prima volta quella che dovrebbe diventare sua suocera. Nel corso della nuove puntate inoltre, i fan della soap tv turca, vedranno come proseguirà il rapporto tra Emre e Leyla. Una relazione che verrà contrastata dalla perfida Aylin, la quale continuerà ad avere mire sul minore dei fratelli Divit.