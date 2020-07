Tempi duri per una delle coppie più amate della soap opera Una vita. Gli spoiler degli appuntamenti spagnoli trasmessi nei prossimi giorni su Canale 5 raccontano che Rosina Rubio (Sandra Marchena) reagirà con rabbia dopo aver scoperto che suo marito Liberto Mendez (Jorge Pobes) l'ha tradita con Genoveva Salmeron (Clara Garrido), la moglie di Alfredo.

Una vita trame: Genoveva corteggia Mendez

Le anticipazioni della soap opera Acacias 38 segnalano che Genoveva farà di tutto pur di vendicare la morte di suo marito Samuel. La nobildonna dopo aver stipulato un matrimonio di convenienza con Alfredo punterà Liberto, se il suo scopo non fosse ben altro.

Tutto coinciderà con il crollo del banco americano dopo che la Salmeron e Bryce avevano convinto il vicinato, eccetto Felipe e Ramon, a mettere i loro risparmi nel sopracitato istituto bancario. Purtroppo esso si rivelerà una vera e propria truffa, tanto che tutti i vicini saranno ridotti in miseria. Rosina e Liberto entreranno in crisi in seguito allo sbagliato investimento. Durante uno scontro, la Rubio accuserà il giovane marito di essere il responsabile della loro rovina. In seguito, la madre di Leonor arriverà addirittura a definire Mendez un mantenuto. Alla fine, Genoveva approfitterà di questi dissidi familiari per corteggiare l'uomo, prendendo più volte le sue difese davanti alla consorte.

Casilda vede un momento di passione tra Liberto e la Salmeron

Nel corso dei prossimi appuntamenti di Una vita, Genoveva cercherà di avvicinarsi a Liberto riempendolo di complimenti, tanto da svelargli di aver sposato Alfredo solo per affetto. Ed ecco arrivare il colpo di scena: la vedova di Samuel chiederà alla domestica Ursula di aiutarla a portare avanti un piano diabolico, approfittando di un viaggio di Alfredo fuori città.

Per questo motivo, inviterà Mendez nella sua abitazione dove berrà più del solito. L'uomo in preda ai fumi dell'alcool inizierà a spogliarsi, dando l'impressione di voler vivere una notte di passione con la Salmeron vincendo un'iniziale resistenza. Tuttavia, il momento clou della passione sarà fermato dalla comparsa improvvisa di Casilda, convinta dalla Dicenta a recarsi in quell'appartamento per prendere una pomata da dare ad Agustina.

Rosina scopre il tradimento del marito

Casilda sconvolta dalla visione del suo signore avvinghiato a Genoveva deciderà di informare subito Rosina. La donna a questo punto caccerà di casa Liberto, che sarà costretto a trovare riparo dal suo amico Felipe. Dall'altro canto, Genoveva si rallegrerà del suo successo, nonostante Ursula la inviti alla prudenza per paura delle rappresaglie di Alfredo. In seguito, la Rubio si lascerà andare a una crisi isterica, arrivando a gettare gli abiti del marito traditore in mezzo alla strada dopo averlo accusato di non aver portato rispetto al loro matrimonio. In questo modo, gli abitanti di Acacias 38 verranno a sapere del tradimento del Mendez ai danni della moglie.