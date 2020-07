Le vicende di Una vita continuano ad appassionare sempre più telespettatori sia in Italia che in Spagna. Stando agli spoiler spagnoli della soap opera si apprende che le nozze tra Rosina Rubio (Sandra Marchena) e Liberto Seler (Jorge Pobes) saranno in pericolo a causa di Genoveva Salmeron (Clara Garrido). La nuova dark lady comunicherà a Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) di avere in mente un diabolico piano per i due coniugi.

Una vita: tensioni tra Rosina e Liberto dopo il fallimento del banco americano

Nelle puntate della soap opera che saranno trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 si evince che Genoveva arriverà addirittura a mandare in crisi il matrimonio tra Liberto e Rosina.

Tutto avrà inizio quando la vedova di Samuel sposerà il ricco banchiere Alfredo, uno dei soci del banco americano. La Salmeron, a questo punto, dirà ai vicini di mettere i loro risparmi nel sopracitato istituto bancario. I più interessati all'affare saranno il Seler e la moglie, visto i problemi avuti con la miniera d'oro lasciata in eredità dal povero Maximiliano, deceduto a fine prima stagione. Tuttavia, la situazione peggiorerà notevolmente quando il fallimento del banco americano giungerà sulle prime pagine dei quotidiani spagnoli. La notizia sconvolgerà la Rubio, che durante una delle tante discussioni accuserà Liberto di essere un mantenuto grazie ai suoi fortunati giacimenti d'oro.

Genoveva svela a Ursula di voler rovinare le nozze di Liberto

Ma Genoveva non si accontenterà di aver mandato in rovina tutto il vicinato di Acacias 38, reo di non aver mosso un dito nei confronti di Samuel (Juan Gareda). La moglie di Alfredo, infatti, inizierà a manipolare i coniugi Seler a proprio piacimento, prendendo le difese dell'uno e dell'altra.

Successivamente, la nuova dark lady metterà gli occhi addosso a Liberto, svelandogli di stare bene in sua compagnia. Rosina, invece, inizierà a sperperare il patrimonio in sciocchezze, dimostrando di rifiutare la difficile condizione economica in cui è piombata lei e la sua famiglia. Difatti, la Rubio acquisterà un cappellino dal costo elevatissimo, che alimenterà i dissapori con il marito.

Ursula, nel frattempo, diventerà la confidente della Salmeron dopo essere stata assunta come domestica a suo servizio. A tal proposito, Genoveva confesserà all'ex vecchia istitutrice di voler rovinare le nozze di Rosina, facendo delle esplicite avance a Liberto. Per questo motivo, la moglie di Alfredo deciderà di procurarsi un testimone per raccontare alla madre di Leonor l'infedeltà del suo giovane marito, dimostrando di non avere alcun interesse nei suoi confronti.