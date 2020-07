Il ritorno di fiamma tra Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) sarà al centro delle puntate di Una vita trasmesse in Spagna. Le trame della soap opera iberica svelano che la coppia tornerà insieme, destando l'ira di Javier Velasco (Carro Alejandro). In particolare, il criminale geloso che la sua amante gli abbia voltato le spalle proverà a ucciderla soffocandola con le mani, se non accadesse il colpo di scena.

Una vita: Felipe in ospedale a causa di Velasco e Laura

Le anticipazioni spagnole della soap svelano che l'esistenza di Genoveva sarà in grave pericolo.

Tutto avrà inizio quando Velasco diventerà l'avvocato della vedova di Samuel, accusata della tragica morte di Marcia. Durante la battaglia legale, l'uomo perderà letteralmente la testa per la donna. Per questo motivo, Javier organizzerà un piano per sbarazzarsi di Felipe. Nel dettaglio, ordinerà a Laura di uccidere quest'ultimo, in quanto certo che il rivale sia vicino a trovare le prove per incastrare definitivamente la moglie nella tragica scomparsa di Marcia. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Laura obbedirà agli ordini del criminale, in quanto minacciata di gravi ritorsioni nei confronti della sorella. Fortunatamente la serva non riuscirà a portare a compimento il suo piano, in quanto presterà soccorso all'Alvarez Hermoso.

Alla fine, il marito della Salmeron sarà trasportato in ospedale, dove le sue condizioni appariranno molto preoccupanti.

Genoveva vicina all'Alvarez Hermoso, Javier furioso

Stando agli spoiler di Una vita, che saranno trasmessi tra un anno su Canale 5, si apprende che Javier apparirà furioso quando scoprirà che Felipe è ancora vivo nonostante sia caduto in un grave stato di coma.

Rabbia, che aumenterà quando l'avvocato riaprirà gli occhi, sebbene con evidenti problemi di memoria. L'uomo, infatti, non si ricorderà di essere il marito di Genoveva, che ha cercato di farlo arrestare per aver abusato di Laura. Inoltre, l'Alvarez Hermoso non si ricorderà del chiarimento avuto con Ramon a riguardo l'incidente di Celia.

In questo frangente, la Salmeron tornerà a essere una moglie devota, destando la gelosia di Velasco. Un ritorno di fiamma, che non piacerà nemmeno a Liberto, visto che non crede alla buonafede della donna.

Dall'altro canto, Velasco chiederà di avere un incontro con Genoveva. L'uomo in preda all'ira tenterà di soffocare quest'ultima dopo aver scoperto che aveva provato ad avvelenarlo. Fortunatamente la Salmeron riuscirà a difendersi e salvarsi almeno per il momento. Vi anticipiamo che Javier continuerà a essere una minaccia per la ritrovata coppia.