Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali di Daydreamer - Le ali del sogno. La soap turca, attualmente va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, alle ore 14:45.

Negli episodi dal 6 al 10 luglio, Sanem penserà all'idea di dare le sue dimissioni. Questa riflessione sarà dettata dal rapporto sempre più complicato con Can. A peggiorare il tutto si aggiungerà il ritorno di Polen. La donna, infatti, sarà del tutto intenzionata a riconquistare il suo ex ragazzo.

Daydreamer, anticipazioni dal 6 al 10 luglio: Sanem vuole dare le dimissioni

Negli episodi di Daydreamer fino al 10 luglio, la situazione tra Can e Sanem diventerà sempre più complessa.

La ragazza, visti i continui litigi, inizierà a pensare di licenziarsi. Nel frattempo, però, si troverà a gestire un nuovo progetto dell'azienda di Can: una campagna per un allevamento di polli.

Intanto, Emre non saprà come comportarsi: le minacce di Sanem di dire tutta la verità a Can lo metteranno in seria difficoltà.

Nel frattempo, Nihat deciderà di abbandonare la sua vita da casalingo per aprire un negozio di Kofte vegane assieme a Muzzafer. Nell'impresa verrà coinvolto anche Osman, ma le cose non andranno come previsto. Ci sarà un'evoluzione che nel progetto che li porterà a essere circondati da donne bellissime. Mevkibe inizierà a nutrire una profonda gelosia.

Spoiler degli episodi di Daydreamer fino al 10 luglio: Polen va a casa di Can

Nelle prossime puntate di Daydreamer, Sanem, decisa a dare un taglio al rapporto con Can darà le dimissioni. Però, Ceycey e Deren le faranno pressioni per terminare almeno il progetto dell'allevamento di polli. A questo punto, Can sarà costretto a lavorare con lei e a coinvolgerla nel gruppo creativo dedicato alla missione.

Sanem, incapace di sopportare ancora a lungo il peso delle bugie, deciderà di raccontare tutta la verità a Can. Inoltre, sarà intenzionata anche a rivelargli l'amore che nutre nei suoi confronti. Però, nel momento in cui andrà a casa sua per parlargli, si renderà conto che l'uomo non sarà da solo, ma in compagnia di Polen.

Sanem sentirà una fitta al cuore visto che Can le aveva assicurato di aver interrotto tutti i rapporti con la ex fidanzata.

Polen vuole riconquistare Can

Sanem, dopo le ultime peripezie, deciderà di riprendere il suo ruolo nell'azienda. Intanto, giungerà un nuovo importante cliente chiamato Levent. Il suo obiettivo sarà quello di far pubblicizzare dei prodotti organici. Apprezzerà molto l'idea esposta da Aydin, ma questo creerà nuovi contrasti tra Can e la donna.

Inotre, la gelosia di Sanem aumenterà sempre di più. Sembra, infatti, che Polen non abbia alcuna intenzione di rimanere solo l'ex fidanzata di Can, provando in tutti i modi a riconquistarlo.