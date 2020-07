Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz) e sua moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido) saranno al centro delle nuove puntate di Una vita. Nelle puntate che verranno trasmesse prossimamente su Canale 5, il piano della coppia ridurrà in rovina Antonito Palacios (Alvaro Quintana) e Lolita Casado (Rebeca Alemany), i quali saranno costretti a cedere il loro esercizio commerciale.

Una vita: il piano di Genoveva e Alfredo

Le anticipazioni della soap opera raccontano che il piano di Genoveva e Alfredo sarà l'assoluto protagonista delle prossime puntate in onda in Italia. La coppia ideerà uno stratagemma per ridurre sul lastrico tutti i vicini di Acacias 38, ritenuti responsabili della tragica fine di Samuel.

Tutto comincerà quando Bryce informerà i residenti del vecchio quartiere che i loro soldi potrebbero raddoppiare o addirittura triplicare, se investiti nel Banco Americano. Tra i più interessati al proficuo investimento ci sarà Antonito, il quale arriverà addirittura a scontrarsi violentemente con il padre Ramon e sua moglie Lolita. Palacios senior inizierà a fare delle indagini sull'istituto bancario e in questo frangente il fratello di Maria Luisa rimprovererà il padre di non essere più capace di parlare di affari, visto che ha passato dieci anni della sua esistenza in carcere per il presunto delitto di Celia.

Antonito cade in rovina dopo il fallimento del banco americano

Col passare delle puntate la vicenda si arricchirà di nuovi colpi di scena.

Le trame di Una vita segnalano che Genoveva e suo marito pretenderanno che i vicini procedano con l'investimento, dopo che la coppia avrà causato l'incidente potenzialmente mortale di Ramon. Antonito compierà un passo azzardato dopo che suo padre gli bloccherà la vendita del brevetto delle caffettiere pur di entrare in affari con Alfredo.

Per tale ragione Antonito chiederà un ingente prestito proprio al banchiere, ma il giorno dopo il Banco Americano dichiarerà il fallimento a causa di alcuni investimenti sbagliati in nord Africa. Il marito di Lolita capirà di essere stato ingannato e si renderà conto che avrebbe dovuto ascoltare i consigli del padre.

In seguito rivelerà a Lolita di essere ridotti in rovina.

Il Palacios e Lolita vendono la latteria a Bryce

I problemi per Antonito e Lolita saranno solo che all'inizio, in quanto non avranno i soldi per ripagare il prestito. Per questo motivo la coppia si recherà da Alfredo, per dirgli che hanno intenzione di vendere la latteria e il brevetto delle caffettiere pur di saldare il loro debito. Bryce, in accordo con Genoveva, fingerà di andare incontro ai due novelli sposi, garantendoli di tornare in possesso dell'esercizio commerciale a ripristino delle buone condizioni economiche. Un colpo di scena di Ramon, però, potrebbe cambiare le carte in tavola.