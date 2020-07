Le vicende ambientate ad Una vita continueranno ad emozionare i telespettatori anche durante l'estate. Gli spoiler delle puntate in onda a luglio in Spagna segnalano avvincenti novità. In sintesi Felicia Pasamar (Susana Sotelo) e Marcos torneranno ad Acacias 38 dopo la luna di miele. In seguito la donna riuscirà a fare pace con la figlia Camino in procinto di trasferirsi a Parigi. Crescerà la tensione tra Lolita Casado (Rebeca Alemany) e Antonito Palacios (Alvaro Quintana) a causa del nuovo lavoro di quest'ultimo. La coppia sarà protagonista di una brutta discussione.

Una Vita: Felicia e Marcos tornano ad Acacias 38

Le anticipazioni della soap opera riguardanti le puntate trasmesse nelle prossime settimane sui teleschermi spagnoli annunciano importanti colpi di scena. In particolare, la famiglia Palacios celebrerà il successo di Antonito in politica e la risoluzione dei problemi tra Ramon (Juanma Navas) e Felipe (Marc Parejo). Felicia e Marcos, invece, torneranno ad Acacias 38 dopo la luna di miele. L'uomo presenterà la Pasamar come la nuova padrona di casa dinnanzi a Soledad.

Camino sarà in procinto di lasciare Acacias 38 mentre la madre scoprirà che molti abitanti del quartiere hanno saputo delle sue nozze con Marcos grazie ad Anabel. Infine il padre di Moncho apparirà molto nervoso per la sua immagine e per quella di Lolita dopo aver scoperto che presto sarà intervistato.

Per tale ragione Palacios chiederà alla moglie di indossare un abito elegante.

Lolita e Antonito hanno un'accesa discussione

Stando alle trame iberiche di Una Vita si evince che Camino si congratulerà con Felicia per le nozze con Marcos. In seguito la ragazza scoprirà che sua madre ha chiesto a Maite di tornare nel quartiere per lei.

Intanto Antonito sarà su di giri per l'imminente intervista. In questa occasione il figlio di Ramon scoprirà che non ci sarà nessun fotografo e non tratterrà la propria collera. Alla fine Lolita e il marito avranno un'accesa discussione con la prima che deciderà di rimanere a casa dopo aver ribadito di essere una persona umile e del popolo.

Camino e la madre si chiariscono

Camino e la madre riusciranno finalmente a chiarirsi dopo i recenti dissidi mentre il nuovo lavoro di Antonito desterà molte tensioni in famiglia. Lolita, infatti, confesserà a Carmen di temere che il marito diventi uno sbruffone. A tal proposito il Palacios tornerà a casa emozionato e raggiante dopo essere stato intervistato e fotografo per un importante quotidiano. Dall'altro canto la Casado apparirà disgustata per il nuovo modo in cui i vicini stanno trattando suo marito. La coppia riuscirà a trovare un punto di incontro? In attesa di saperlo si ricorda che la soap opera è trasmessa tutti giorni su Canale 5.