Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riportano che Sanem scoprirà che l'Albatros è proprio Can Divit. Infatti il proprietario dell'azienda riproporrà la stessa atmosfera del loro primo bacio per farle capire di essere l'uomo che lei sta cercando da tempo.

Daydreamer è una soap opera turca che va in onda ogni giorno alle ore 14.50 su Canale 5. La fiction racconta la storia divertente e romantica tra Sanem, dipendente di un'azienda pubblicitaria, e Can, suo datore di lavoro. Tra i due si crea subito un'intesa particolare, ma il loro rapporto sarà ostacolato dalle intenzioni di Emre, fratello di Can, il quale vuole appropriarsi dell'azienda di famiglia.

Sanem si trova quindi coinvolta nei loschi piani del fratello del fotografo e per questo non riesce a confessare i suoi sentimenti a Can.

Anticipazioni turche: Sanem capisce che Can è l'Albatros

Secondo le anticipazioni turche Polen, ex fidanzata di Can, ritorna in città e fa di tutto per riconquistare il cuore del fotografo. Il proprietario dell'azienda, dal suo canto, le ha confessato di essere innamorato di un'altra donna. Sanem, ingelosita dalla presenza di Polen, è ormai convinta che tra i due ci sia ancora del tenero e pensa di non avere speranze con il suo capo. Intanto l'ex fidanzata del fotografo va a vivere a casa Divit. Guliz informa Sanem di questa notizia e la giovane non si presenta alla festa di compleanno di Polen.

Il proprietario dell'azienda, vedendo che la sua amata non si è presentata, decide di andarla a cercare e scopre che ha deciso di trascorrere la serata con Ceycey. Can si dirige verso il teatro dove c'è stato il loro primo bacio e ricreerà la stessa situazione, indossando i vestiti che aveva quel giorno.

A differenza della scorsa volta, Sanem saprà l'identità dell'Albatros. Tra i due scatta il primo vero bacio.

Sanem a Can: 'Sei solo un amico'

Dopo aver scoperto che Can è l'Albatros, sembra andare tutto a gonfie vele tra Sanem e il suo capo. In realtà a rovinare l'atmosfera sarà ancora Aylin, ex fidanzata di Emre, la quale farà avvenire una discussione tra il fotografo ed un suo caro amico.

Pertanto, secondo le anticipazioni turche, Sanem assisterà senza far nulla ad un litigio che Can avrà con Metin, suo amico e avvocato. Nonostante il forte rapporto che li legava, il fotografo decide di non volerlo più vedere. In seguito al rancore che Can porta nei confronti dell'amico, la giovane si convince che forse Emre non aveva tanto torto sul suo conto e decide di allontanarlo per un po'. Sanem, in un faccia a faccia con il suo capo, gli dirà chiaramente di non voler stare con lui e gli spezzerà il cuore, dicendogli che lui per lei è solo un amico.