La Serie TV Daydreamer - Le ali del sogno continua a stupire il pubblico italiano. Nel corso degli episodi in programma su Canale 5 prossimamente, Aylin (Sevcan Yasar) continuerà a dare del filo da torcere ai due protagonisti principali dello sceneggiato.

In particolare l’ex dipendente della Fikri Harika metterà in cattiva luce Sanem Aydin (Demet Özdemir) agli occhi di Can Divit (Can Yaman), soprattutto per costringere Emre (Birand Tunca) ad ufficializzare il loro fidanzamento. Con uno dei suoi stratagemmi, Aylin farà sapere al ribelle fotografo che l’anello che possiede l’aspirante scrittrice in realtà è il suo.

Daydreamer, trame turche: Emre si accorge che Aydin e Can si amano

Le anticipazioni turche delle prossime puntate svelano che Emre si preoccuperà parecchio quando sorprenderà Sanem e Can in atteggiamenti intimi. Il contabile della Fikri Harika convinto che suo fratello abbia delle intenzioni serie con la loro nuova dipendente, non perderà tempo per informare Aylin di quanto accaduto. Quest’ultima per rassicurare il proprio amato, gli chiederà di servirsi del falso anello di fidanzamento di Aydin per smascherare la giovane. Nello specifico l’obiettivo dell’arrivista sarà quello di far apprendere al primogenito di Aziz tutte le menzogne che Sanem gli ha raccontato.

Per iniziare l’amante di Emre si avvicinerà all'aspirante scrittrice durante uno spot pubblicitario, e scoprirà tramite la parrucchiera Melahat che la fanciulla finge di avere una relazione con il macellaio Osman.

Inoltre Aylin per non far appendere a Can che la spia della sua agenzia è suo fratello Emre, vorrà far ricadere la colpa su Sanem.

Sanem messa in cattiva luce da Aylin, la scoperta di Mevkibe e Nihat

Successivamente l’ex dipendente della Fikri Harika dopo aver convinto il proprio amato a portare Can nel quartiere di Aydin per fargli sentire la versione di Melahat, si introdurrà nell'appartamento dei Divit con la scusa di aver dimenticato il suo portafoglio.

A questo punto, Aylin approfitterà della presenza di Sanem nella dimora del fotografo per far cadere di proposito dalla borsa l'anello davanti all'uomo: Can rimarrà scioccato non appena vedrà l’anello che Aydin gli ha fatto credere di aver ricevuto da Osman. Mentre Sanem non troverà le parole adatte per giustificarsi, Aylin farà sapere al figlio maggiore di Aziz che il sopracitato gioiello in realtà l’ha acquistato Emre per chiederle la mano.

Anche quest’ultimo si troverà in difficoltà, visto che oltre a rendere pubblica la sua storia d’amore con la sua ex, dovrà impegnarsi nell'organizzazione di un matrimonio che non aveva minimamente preventivato. Il piano di Aylin sembrerà funzionare alla perfezione, dato che Can esigerà sapere da Sanem se ha mentito sui suoi sentimenti.

Nel contempo Aylin lavorerà nell'azienda dei Divit con il consenso del fotografo, precisamente per tre mesi. Intanto Sanem oltre a fare i conti con la rivale si vedrà costretta a dare delle spiegazioni ai propri genitori Mevkibe e Nihat, che non faranno fatica a capire che tra lei e il suo capo non c’è soltanto un rapporto professionale.