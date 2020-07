Nelle puntate che sono andate in onda nell'ultimo mese in Italia, uno dei protagonisti è stato Thomas Forrester. Lo stilista è stato coinvolto nello scambio delle culle. Infatti l'uomo, una volta saputo il segreto da Flo, ha iniziato a ricattare e minacciare tutti coloro che volevano dire la verità a Hope, riguardo sua figlia.

In particolare, il crimine commesso dalla cugina della Logan, ai danni di quest'ultima, di Liam e Steffy si è dimostrato molto vantaggioso per Thomas che vuole nascondere la verità a tutti i costi.

Thomas minaccerà Emma

Come anticipato, Forrester Junior vuole difendere questo segreto ad ogni costo ed è disposto anche ad uccidere, visto e considerato che ha minacciato Xander ed ora anche Emma.

Quest'ultima ha scoperto la verità su Beth ascoltando una conversazione tra Xander e Zoe e ora vorrebbe raccontare tutto ad Hope. Infatti, per la donna questa sarebbe un'ottima occasione per vendicarsi di Zoe e ottenere la massima fiducia della figlia di Brooke. Ovviamente però, Thomas non potrà permettere ad Emma di sconvolgere tutti i suoi programmi e quindi tenterà di convincerla a mantenere il segreto.

In un primo momento lo stilista userà le buone maniere con la nipote di Justin, cercando di fargli capire che tutto ciò potrebbe distruggere la vita di sua sorella Steffy e allo stesso tempo farebbe del male a Phoebe, che verrebbe portata via dall'unica madre che conosce. Nonostante ciò, Emma non sarà per niente convinta da questa versione dei fatti e anzi accuserà Forrester di non amare Hope, in quanto continua a mentire sull'argomento.

A questo punto,Thomas inizierà ad alzare la voce nei confronti della donna che affermerà che l'unica cosa giusta sia confessare la verità a Hope. Inoltre, proprio nel momento più delicato del confronto, Pamela entrerà nella stanza e li interromperà.

Pam diventerà testimone chiave della morte di Emma Barber

In particolare, Pam entrerà nella stanza con delle carte da sottoporre a Thomas e sarà ignara di quanto sta accadendo. La segretaria però sentirà lo stilista urlare "Tu non vai nessuna parte" e si renderà conto dei toni accesi utilizzati. Poco dopo Emma riuscirà a scappare dall'uomo e si allontanerà velocemente, ma Thomas la rincorrerà e così Pam resterà di stucco e sarà testimone chiave di questo litigio.

Infatti, penserà subito a questa lite, quando gli giungerà la notizia della morte di Emma Barber in un incidente stradale che sarà causato proprio dal ragazzo. Resta da vedere se Pamela dirà quanto ha visto tra i due o se preferirà stare zitta per paura di Thomas.

Non ci resta che aspettare la messa in onda di questi episodi per scoprire ulteriori novità. Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di rivedere tutti gli appuntamenti potrà sempre recuperarli sulla piattaforma gratuita di Mediaset play.