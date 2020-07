Un posto al sole è tornato su Rai 3 con nuove puntate e, secondo le anticipazioni al 24 luglio, i prossimi episodi saranno ricchi di colpi di scena. Patrizio sarà attratto da Clara e non farà niente per nasconderlo, mentre Alberto sarà sempre più pressato dalle minacce di Nicotera. Tra Viola ed Eugenio la tensione sarà in aumento a causa del pericoloso lavoro del magistrato e per la donna ci sarà un incontro inaspettato. Filippo e Roberto saranno in disaccordo sul chartering e il giovane Ferri chiederà il sostegno di Serena che non saprà quale decisione prendere.

Anticipazioni settimanali al 24 luglio, la crisi tra Eugenio e Viola persisterà

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 20 al 24 luglio raccontano che a Palazzo Palladini ci sarà un pranzo in cui verranno coinvolti anche Alberto e Clara. In questa occasione, Patrizio resterà molto colpito dalla ragazza, tanto che con il passare dei giorni non nasconderà la sua infatuazione. Il rapporto tra Viola ed Eugenio sarà in crisi a causa della pericolosità del lavoro del magistrato: Tregara, nel frattempo, si nasconderà e continuerà a minacciare Alberto. Palladini, sempre più pressato dal latitante, si ritroverà a dover affrontare un pesante interrogatorio da parte di Nicotera e capirà che al più presto dovrà scegliendo che parte stare.

Viola deciderà di riprendere il suo vecchio lavoro e quando rischierà di perderlo incontrerà una sua vecchia conoscenza. Nonostante la crisi con il marito, la donna, per il suo compleanno, riceverà una gradita sorpresa da parte della sua famiglia. La giovane Bruni sarà molto toccata dal gesto di affetto da parte dei suoi cari che le dimostreranno tutto il loro amore.

Per il prossimo matrimonio, Guido riuscirà a sottrarsi dall'impegno di invitare Dolly Salvetti, lasciando l'incombenza a Silvia e Mariella. Tra quest'ultima e la ex cognata di Guido sorgeranno delle tensioni ma alla fine riusciranno a trovare una soluzione.

A Un posto al sole, nella settimana dal 20 al 24 luglio, Filippo chiederà l'appoggio di Serena

Per le anticipazioni di Un Posto Sole della settimana dal 20 al 24 luglio, Marina dovrà mediare tra Fabrizio e Roberto a causa della gelosia dei due. Ferri sarà anche in disaccordo con Filippo, perché vorrebbe far saltare l'accordo con i Cantieri e tra padre e figlio cresceranno i contrasti. il giovane imprenditore chiederà a Serena un sostegno per la questione lavorativa, ma la donna sarà in imbarazzo e non saprà come comportarsi. Marito e moglie proveranno a stabilire una tregua tra loro per non far soffrire Irene, ma il loro rapporto sembrerà ormai giunto a un punto di rottura senza ritorno.