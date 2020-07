Continua l'appuntamento settimanale con gli episodi di Una vita (titolo originario "Acacias 38"), la soap opera spagnola trasmessa su Canale 5, approdata in Italia nel giugno 2015, riscuotendo sin dall'inizio un grandissimo successo.

Le anticipazioni della telenovela relative agli episodi che verranno trasmessi da lunedì 6 a sabato 11 luglio, sono ricche di novità e colpi di scena pronti, come sempre, ad intrattenere i telespettatori.

Fra questi, vengono in rilievo la tragica morte di Lucia Alvarado, la ritrovata armonia tra Ramon e Felipe, la confessione di Ursula a Telmo riguardante l'omicidio di Eduardo, la dichiarazione d'amore di Ramon a Carmen e la rivelazione di Cinta di essere la Dama del Mistero.

La morte di Lucia

Felipe e Ramon ritrovano la loro amicizia ricominciando ad andare d'accordo come i vecchi tempi. Infatti, l'Alvarez-Hermoso viene a sapere la verità che riguarda Celia, grazie alla testimonianza di Fulgencia e, in seguito a ciò, ricomincia a fidarsi dell'amico. Intanto, Lucia Alvarado muore in ospedale fra le braccia del Martinez. Quest'ultimo organizza assieme a Ursula una veglia funebre per Lucia nell'abitazione della compianta, dopodiché confessa ai vicini di essere il padre del piccolo Mateo. Adesso, l'ex religioso dovrà decidere del proprio futuro e di quello di suo figlio.

Carmen, capendo che Palacios la considera come una amica, decide di andare via per sempre da Acacias.

Bellita scopre la verità su Cinta e s'infuria per il fatto che la figlia le abbia mentito e si sia spacciata per giorni per la Dama del Mistero. Proprio per questa ragione, la donna decide di chiuderla in un rigoroso collegio svizzero. La ragazza accetta senza discutere.

Palacios svela a Carmen il suo amore

Il Martinez vuole cominciare una nuova vita insieme al piccolo Mateo lontano da Acacias e dalla Dicenta. Quest'ultima va su tutte le furie e gli confessa l'omicidio del Torralba. L'ex religioso ha immediatamente una terribile reazione e minaccia Ursula di denunciarla alla polizia.

Nel frattempo, Palacios fa una dichiarazione d'amore a Carmen, la quale decide di tornare ad Acacias. Prima di rendere pubblica la sua relazione con l'amata, Ramon intende parlare con Antonito, ma il ragazzo viene bloccato da una lettera alquanto sconvolgente. Al termine della propria esibizione, Cinta viene arrestata assieme ai dipendenti del Caffè Del Duende per una vicenda di banconote false. José, però, riesce a fare scagionare la giovane.

Intanto Dicenta riceve una notizia del tutto inaspettata da Felipe: i parenti di Eduardo reclamano la casa in cui l'ex perpetua vive. Ursula, oltre a essere sfrattata, rifiuta l'aiuto della Aguado, che le offre un lavoro nella pensione con vitto e alloggio.

La lettera ricevuta da Antonito lo obbliga a prestare il servizio militare per tre anni.