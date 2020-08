Il nome di Andrea Denver è tornato al centro del clamore mediatico. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe stato avvistato in compagnia di una ragazza molto conosciuta, Valentina Fradegrada. A riportare la segnalazione sul modello veronese è stata una talpa tramite il portale Il Vicolo delle News.

Andrea Denver è sempre stato restio a parlare della sua vita privata. Tuttavia il giovane non aveva nascosto il momento di difficoltà vissuto con la fidanzata Anna Wolf. Ospite a Ogni Mattina, l'ex gieffino aveva ammesso di non vedere la modella da un paio di mesi a causa dello scoppio della pandemia.

Denver è stato avvistato con una influencer

La relazione tra Andrea Denver e Anna Wolf potrebbe essere giunta al capolinea. I due dopo essere stati distanti per mesi, erano stati avvistati in compagnia delle loro nuove fiamme. Tuttavia nessuno dei due aveva mai confermato la rottura.

In queste ore, Il Vicolo delle News ha riportato una segnalazione sul modello veronese. Il giovane sarebbe stato avvistato in compagnia di una fashion blogger Valentina Fradegrada. La ragazza in questione infatti, in passato è stata fidanzata con il cantante Fred De Palma e con Jay Alvarez.

Stando al racconto della talpa, Andrea e Valentina sarebbero stati visti in atteggiamenti intimi nel locale Coco Beach di Desenzano.

Nei giorni scorsi Andrea era stato al lago di Garda, dunque non è così remota l'ipotesi di un incontro a Desenzano. Al momento si tratta solamente di pettegolezzi in quanto sui profili Instagram dei due diretti interessati non è presente alcun indizio. Denver ha postato degli scatti mentre si trova a Gardaland, invece Valentina continua a pubblicare solamente degli scatti personali.

Andrea e Anna potrebbero essersi lasciati

Lo scorso 7 luglio, Andrea Denver era stato ospite nel programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola. Il modello non aveva nascosto le difficoltà incontrate nella storia con la collega Wolf. Successivamente a far pensare a una relazione al capolinea c'erano stati dei movimenti sospetti da parte di entrambi.

Andrea Denver era stato avvistato in compagnia di una ragazza di nome Arianna a Bergamo. Anna Wolf invece, sui social si era mostrata in atteggiamenti complici con un ragazzo misterioso. Sebbene la segnalazione anche in quel caso era arrivata da Il Vicolo delle News, sia Denver che Wolf non avevano mai ufficializzato l'addio.

Ad allontanare la coppia Denver-Wolf sarebbero state una serie di vicissitudini: il modello aveva lasciato gli Stati Uniti per partecipare al Grande Fratello Vip. In seguito a causa dell'emergenza sanitaria, il veronese non era più riuscito a tornare negli Usa.