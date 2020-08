Nella Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno ambientata in una Istanbul moderna, continuano a non mancare emozioni, intrighi, e passioni. Le anticipazioni delle prossime puntate, raccontano che Can Divit (Can Yaman) riceverà una sorta di rifiuto da Sanem Aydin (Demet Özdemir), quando le chiederà la mano. L’aspirante scrittrice nell’istante in cui il fotografo le dirà di volerla sposare, lo spiazzerà dicendogli di dovergli fare una confessione.

Proprio quando la giovane sarà in procinto di far sapere al primogenito di Aziz di aver dato il suo profumo ad Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk), ci sarà l’intervento di Leyla (Öznur Serçeler) che con la complicità di Emre (Birand Tunca) farà desistere la sorella dal suo proposito.

DayDreamer, trame turche: il fratello di Emre chiede la mano di Sanem

Nel corso degli episodi in programmazione su Canale 5 nelle prossime settimane sempre a partire dalle 2 e 45 del pomeriggio, Can verrà arrestato per aver dato un pugno a Enzo Fabbri. A far scagionare il fotografo ci penserà Sanem, che potrà riabbracciare il proprio amato dopo aver promesso all’imprenditore italo-francese di dargli il suo profumo. Enzo però, oltre a non far sapere al primogenito di Aziz di essere uscito dal carcere per merito dell’aspirante scrittrice, non dovrà rinunciare alle sue quote azionarie della Fikri Harika. Sfortunatamente l’uomo non manterrà l’accordo stretto con Sanem, visto che farà avere il suo pacchetto azionario ad Aylin dopo aver stretto una diabolica alleanza con la stessa.

A questo punto la sorella di Leyla anche se sarà ancora triste per aver ceduto la sua fragranza a Fabbri, raggiungerà la casa di montagna di Can allestita da quest’ultimo per un’occasione speciale. In particolare il fotografo dopo essersi scambiato diverse coccole con la sua amata, le mostrerà l’anello realizzato con la pietra di luna bianca, la stessa che lei aveva rotto per sbaglio.

Il fratello di Emre dopo aver detto alla fanciulla di essere una persona diversa e più forte da quando l’ha incontrata, le chiederà di sposarlo. Sanem anche se apparirà abbastanza emozionata farà presente a Can di non poter accettare la sua proposta di matrimonio, per fargli apprendere qualcosa di importante.

Mentre Sanem cercherà di trovare le parole adatte per raccontare la verità al proprio amato, ci sarà l’arrivo di Emre e Leyla: quest’ultima convincerà la sorella a tornare a casa dopo averle fatto credere che loro madre si è sentita male.

Leyla mette in guardia la sorella, Can esige delle spiegazioni dalla secondogenita degli Aydin

Sanem rassicurerà il figlio minore di Aziz e la sorella dicendogli di non poter diventare la moglie di Can, fino a quando non sarà del tutto sincera. Quest’ultimo invece rimasto da solo nella sua capanna, non farà altro che osservare l’anello che avrebbe dovuto indossare l’aspirante scrittrice. Successivamente il fotografo inviterà Sanem a incontrarlo al mare, per ricevere le dovute spiegazioni.

La giovane seguirà il consiglio di Emre e Leyla, che la metteranno in guardia dicendole che Can non la perdonerebbe mai.

Nello specifico la secondogenita degli Aydin sceglierà di continuare a tacere, visto che si limiterà a dire al fotografo di averlo visto un po’ confuso da quando in città è arrivata sua madre. Il figlio maggiore di Aziz quando Sanem gli ribadirà di amarlo, ancora deluso affermerà di avere l’impressione che lei stia cercando soltanto delle scuse e la metterà alle strette dicendole di riflettere bene su ciò che vuole.