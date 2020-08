Tirando le somme sui social e parlando del suo periodo estivo, Anna Tatangelo ne ha approfittato per fare gli auguri a suo fratello Giuseppe. Come specifica il portale Gossip e TV, i due sono molto legati. La cantante ha scritto su Instagram: "Tanti auguri bro! È stata un’estate diversa con alti e bassi, ma sono felice perché so sempre dove trovare un sorriso vero. TVB". Su Instagram, Tatangelo ricordato anche il recente incidente domestico subito da sua mamma, la signora Palmira. Come ha informato l'Ansa, la donna è caduta alcuni giorni fa.

La madre di Anna Tatangelo ha riportato un trauma facciale, ovvero, una frattura della mandibola.

Palmira adesso si trova ricoverata a Roma, dove sta ricevendo le opportune cure. Anna Tatangelo ci ha tenuto a fare un bilancio su Instagram della sua estate, che ha considerato "diversa". Ricordiamo, inoltre, come Anna abbia chiuso la relazione con il suo compagno, Gigi D'Alessio. Dalla loro unione è nato un figlio, Andrea. Tuttavia, la relazione è terminata in maniera civile, tanto che Gigi è stato definito da Tatangelo un pilastro della sua vita.

Anna Tatangelo: uno stravolgimento di look

L'estate di quest'anno ha visto uno stravolgimento di look per Anna Tatangelo, che ha optato per un cambio di tinta ai capelli: da castani a biondi. Cambio di chioma, ma anche di genere musicale. Intervistata al Corriere della sera, Tatangelo ha dichiarato di sentirsi una "persona nuova".

L'artista ha detto di aver passato momenti difficili e ora ha solo voglia di tornare a sorridere. Anna ha parlato di momenti trascorsi in mezzo alla tempesta, probabilmente riferendosi al termine del rapporto sentimentale con Gigi D'Alessio. Sempre da Gossip e TV leggiamo come la fine tra i due sembri essere definitiva e che non sarebbe previsto alcun ritorno di fiamma nel futuro prossimo.

Ottimi rapporti con Gigi D'Alessio

Anna Tatangelo ha specificato al Corriere della sera come, nonostante la rottura della relazione, lei e Gigi D'Alessio siano comunque accomunati da ottimi rapporti. I due si stimano e si vogliono ancora bene, pur essendo il loro amore finito. Al momento, il cantante partenopeo ha preferito non parlare della fine della storia con Anna.

Una cosa però sembra essere palese: i due vanno d'accordo, forse anche per amore del figlioletto Andrea. Anna Tatangelo ha, inoltre, rivelato che Gigi avrebbe apprezzato il suo cambio di look.

L'incidente di mamma Palmira

Palmira, madre di Anna Tatangelo, ha subito di recente un incidente domestico. L'episodio è accaduto in data 17 agosto. La donna è caduta e si è fratturata la mandibola. Soccorsa dai medici dell'Ares 118, la madre della cantante è stata trasferita dalla sua casa sita a Sora (Frosinone) a Roma, presso un centro specializzato in interventi maxillo facciali. Tuttavia, le sue condizioni non risultano essere preoccupanti.