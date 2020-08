Si avvicina verso il gran finale di stagione la serie televisiva Come sorelle, in onda al mercoledì sera in prime time su Canale 5. Il prossimo 12 agosto, alle 21.30, andrà in onda la sesta delle otto puntate inedite, la quale si preannuncia densa di colpi di scena e di particolari novità. Nel dettaglio, scopriremo che le tre ragazze decideranno di riprendere in mano le redini del loro rapporto con la mamma Cahide, che hanno ritrovato da poco, e proveranno così ad instaurare un vero e proprio legame.

Gli spoiler della sesta puntata di Come sorelle del 12 agosto: Ipek, Deren e Cilem perdonano la loro mamma

Le anticipazioni di questa sesta puntata di Come sorelle, che sarà trasmessa mercoledì 12 agosto 2020, rivelano che dopo le varie vicissitudini che hanno vissuto nel corso di questi anni, Ipek, Deren e Cilem decideranno di provare a mettere una pietra sul loro passato e proveranno così ad instaurare un rapporto con la loro mamma biologica.

Le tre ragazze cercheranno in tutti i modi di mettere da parte il risentimento che provano ancora oggi nei confronti di Cahide e, sostenendosi a vicenda, faranno in modo che ci possano essere i presupposti per far sì che si venga a creare un vero e proprio clima familiare.

Ma i colpi di scena non si faranno attendere: gli spoiler del sesto appuntamento con Come sorelle, infatti, rivelano che la costruzione di questo rapporto sarà tutt'altro che facile e ben presto il passato tornerà a bussare alle loro porte. Le quattro donne, infatti, portano con se un bagaglio decisamente molto pesante, fatto di un passato a tratti 'oscuro' e difficile da portare alla luce in maniera limpida. Riusciranno a costruire per davvero una famiglia oppure tutti i loro sforzi saranno vani ed inutili?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la fiction turca in onda su Canale 5.

Si avvicina il gran finale di Come sorelle su Canale 5

Dunque una sesta puntata che si preannuncia decisamente scoppiettante per tutti gli spettatori-fan di Come sorelle, che in queste settimane si sono appassionati alle vicende proposte e raccontate e che adesso attendono con trepidazione di scoprire il finale di stagione di questa serie.

Le ultime due puntate della fiction sono in programma su Canale 5 rispettivamente il 19 e il 26 agosto 2020, quando sarà trasmessa l'ottava e ultima puntata.

Come sorelle è il secondo successo di questa estate, che la rete ammiraglia Mediaset importa dalla Turchia. Oltre a questa fiction, infatti, nel daytime di Canale 5 sta andando in onda anche la soap opera Daydreamer - Le ali del sogno, che tutti i giorni riesce ad appassionare una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori ed in poco tempo è diventato un prodotto di grande successo e appeal per il pubblico.