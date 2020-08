Nuovo spazio dedicato alle notizie su DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV che non andrà in onda dal 10 al 14 agosto in occasione della settimana di Ferragosto. Le anticipazioni provenienti delle puntate trasmesse due anni fa in Turchia e tra poco su Canale 5 annunciano importanti novità. In particolar modo, Emre Divit (Birand Tunca) continuerà a essere sottomesso al volere di Aylin Yuksel (Sevcan Yasar). La darklady farà in modo che il contabile della Fikri Harika chiuda la sua storia d'amore appena iniziata con Leyla Aydin (Oznur Serceler) dopo averlo ricattato.

DayDreamer: Emre perde la testa per Leyla

Gli spoiler di DayDreamer in onda prossimamente in Italia svelano che la storia tra Emre e Leyla attraverserà alcuni momenti difficili. Tutto comincerà quando l'uomo chiederà a Fabri di dare ad Aylin la possibilità di gestire il pacchetto azionario della Fikri Harika. In questo modo, la perfida donna rientrerà a far parte dell'organico in modo da tornare a lavorare accanto al minore dei Divit, sebbene solo per motivi professionali. Nel frattempo, quest'ultimo si avvicinerà sempre di più alla sorella di Sanem, perdendo la testa per lei. Difatti, Emre confesserà a Can (Can Yaman) di aver trovato finalmente una ragazza con la quale costruire un futuro, non sapendo del piano subdolo di Yuksel.

Proprio quest'ultima sosterrà di essere la sua anima gemella, tanto da utilizzare le manieri forti per costringerlo a lasciare Aydin.

Emre ricattato da Aylin dice addio ad Aydin

Stando alle trame della serie tv si viene a sapere che Emre non avrà altra scelta che quella di dire addio a Leyla. L'uomo, infatti, scoprirà che Aylin ha registrato una conversazione, in cui si metteva d'accordo con Fabri per cedere alla darklady il 20% delle azioni della Fikri Harika.

Per questo motivo, il minore dei Divit temerà di perdere la sintonia ritrovata con Can, già messa in pericolo quando è saltato fuori che era la spia dell'agenzia pubblicitaria. Nel frattempo, Aydin sprofonderà nella disperazione per la fine della sua storia d'amore, tanto da correre a piangere sulla spalla di Osman, il macellaio nonché suo migliore amico.

In questo frangente, il giovane consiglierà all'amica, di cui è ancora profondamente innamorato di non fidarsi di Emre. Dall'altro canto, quest'ultimo comincerà a nutrire un odio sempre più forte per Aylin dopo aver scoperto la sua vera indole diabolica. Il fratello di Can riuscirà a ribellarsi all'ex fidanzata?

In attesa di sapere come evolverà questo triangolo amoroso, si ricorda che la nuova puntata di DayDreamer - Le ali del sogno è trasmessa giovedì 6 agosto dalle ore 2 e 45 del pomeriggio su Canale 5.