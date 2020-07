Nuovo spazio dedicato alle novità su Come Sorelle, la Serie TV che sta ottenendo ottimi risultati in termini di ascolti sull'onda dell'altro fenomeno turco Daydreamer - Le ali del sogno. Grazie alle anticipazioni della quinta puntata che verrà trasmessa il 5 agosto, si evince che Azra finirà nelle mani del terribile Okan, tanto che Cilem e Cemal correranno in suo soccorso. Deren e Kenan decideranno di lasciarsi dopo una violenta discussione alla tenuta.

Come sorelle, anticipazioni quinta puntata: Azra rapita da Okan, Cilem corre in suo soccorso

Gli spoiler della quinta puntata di Come sorelle, in onda mercoledì 5 agosto su Canale 5, raccontano importanti colpi di scena per gli amanti della serie tv turca.

In particolare tutti gli occhi saranno puntati su Cahide (Ece Uslu), la madre delle tre protagoniste appena uscita dal carcere dopo il delitto del marito. Difatti la donna incontrerà Cemal (Emre Kinay) mentre sta raccogliendo le olive alla tenuta di Ipek (Sevda Erginci). Qui tra i due personaggi nascerà una violenta discussione, infatti il fratello del suo defunto marito minaccerà la donna di gravi ritorsioni se non si piegherà al suo volere. Nel frattempo ci saranno guai in vista per Azra, la quale sarà tenuta segregata dallo scagnozzo Okan. Fortunatamente l'intervento provvidenziale di Cemal e Cilem riuscirà a salvare la vita alla ragazza. Infine la vera Cilem imporrà all'amica di continuare a spacciarsi per lei con le altre sorelle.

Deren e Kenan hanno una violenta discussione

Nella nuova puntata di Come sorelle, Ares giungerà alla tenuta di Tekin per parlare con sua sorella. Durante il confronto il giovane comunicherà a Deren che loro padre ha deciso di costituirsi dopo essersi assunto la colpa della truffa. Sarà proprio in questo momento che tra Deren e la dottoressa nascerà un durissimo diverbio, che avrà drammatiche conseguenze.

Difatti i due giovani decideranno di porre alla fine della loro storia d'amore. Infine Cahide scoprirà la verità sul decesso di Tekin. La donna apprenderà che le sue tre figlie hanno ucciso il diabolico uomo grazie a una rivelazione di Cemal.

Riassunto quarta puntata

Nella quarta puntata della serie tv, in onda il 29 luglio su Canale 5, Ipek chiederà a suo zio Cemal un prestito, ignaro che sia lui il responsabile della distruzione dell'olio prodotto per saldare i debiti.

Cahide, invece, si metterà alla ricerca di un'occupazione dopo aver trascorso anni in galera. Alla fine la donna troverà lavoro nella tenuta di Tekin. Si ricorda che per rivedere gli episodi di Come sorelle, basta collegarsi alla piattaforma gratuita di Mediaset Play.