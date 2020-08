L'appuntamento con la soap Daydreamer - Le ali del sogno, resta uno dei più seguiti dal pubblico di Canale 5 che in queste calde settimane estive si è appassionato alle tormentate vicende d'amore di Can e Sanem, la coppia protagonista che sta facendo sognare tutti. Questa settimana gli appuntamenti con la soap turca non saranno trasmessi in televisione ma Daydreamer tornerà puntuale a partire dal prossimo lunedì 17 agosto, con nuovi episodi che si preannunciano ricchi di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati sulla bella Sanem, la quale rischierà di mettere a repentaglio la sua vita e per poco non rischierà di essere investita da un automobile.

Daydreamer, anticipazioni dal 17 al 21 agosto: l'agenzia di Can in forte crisi economica

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Daydreamer - Le ali del sogno che sono in programma su Canale 5 nella settimana che va dal 17 al 21 agosto 2020, rivelano che per Can la situazione lavorativa comincerà ad assumere una brutta piega e dovrà iniziare a prendere in mano le redini della situazione.

In particolar modo, infatti, il piano diabolico messo in atto da Emre e Aylin, comincerà a prendere forma e piano piano i due riusciranno ad ottenere la loro vittoria. Can, infatti, sarà costretto a fare una riunione con tutti i dipendenti della sua agenzia fotografica, per metterli al corrente della clamorosa perdita di clienti che hanno subito nel corso dell'ultimo periodo.

Gli spoiler della soap opera rivelano che la causa di questa perdita avrà a che fare anche con la notizia della bancarotta riguardante la Fikri, messa in giro da parte degli avversari, i quali cercheranno in tutti i modi di screditare il lavoro del fotografo e della sua agenzia.

Sanem verrà salvata da Can

Una situazione molto delicata che porterà Can ad avere anche un durissimo scontro con suo fratello Emre: il fotografo, però, non immagina che dietro questa sventura ci sia proprio il suo zampino.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Daydreamer al 21 agosto, rivelano che Sanem rischierà di essere investita da un automobile ma per fortuna verrà salvata in tempo da Can, cheriuscirà a eviterà il peggio.

In attesa di vedere in onda queste nuove puntate di Daydreamer la prossima settimana su Canale 5, vi ricordiamo che è possibile riguardare in streaming online tutti gli episodi che sono stati trasmessi nel corso di queste settimane in televisione.

Per farlo basterà accedere al portale gratuito MediasetPlay.it e cliccare sulla sezione dedicata alla soap opera con Can Yaman. In questo modo, infatti, sarà possibile poter recuperare in streaming online tutti gli episodi che desiderate e rivederli online in qualunque momento anche direttamente dal vostro telefono cellulare.