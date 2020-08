Dopo la breve pausa dal 10 al 14 agosto, Daydreamer - Le ali del sogno tornerà in onda a partire da lunedì 17: le anticipazioni ci rivelano che Can metterà, per la prima volta, in discussione la sua relazione con la dolce Sanem. Inoltre, tornerà sulle scene Enzo Fabri, l'imprenditore che era rimasto stregato dal profumo di Aydin. Proprio quest'ultima chiederà all'imprenditore di salvare l'agenzia Divit dalla bancarotta, scatenando però la forte gelosia dell'affascinante fotografo.

Can mette in dubbio la sincerità di Sanem

Grandi colpi di scena faranno sussultare i telespettatori di Daydreamer, le anticipazioni delle puntate in onda dal 17 al 21 agosto rivelano infatti che nasceranno i primi attriti tra i due protagonisti della soap turca, ma i momenti che vedranno Can e Sanem comunque vicini non mancheranno.

Sanem, infatti, deciderà di confessare a sua sorella Leyla che lei e il fotografo hanno intrapreso una relazione.

Intanto, il maggiore dei fratelli Divit, deciderà di andare a casa della sua fidanzata per rivelare finalmente a Nihat e Mekvibe che lui e la loro figlia minore sono fidanzati. Giunto in casa Aydin, però, Can scoprirà che Zeberget nutre un forte interesse per Sanem, cosa della quale non sapeva nulla. Questa scoperta porterà Can a iniziare a dubitare della sua dolce collaboratrice.

Fabri trama contro Can e Sanem

Can, con grande rammarico, dovrà informare i suoi dipendenti che l'agenzia pubblicitaria si trova in forti difficoltà economiche. Il fotografo, però, non è ancora a conoscenza del fatto che i suoi problemi sul lavoro derivano dai piani portati avanti da Emre e dalla perfida Aylin.

Il fotografo, per via di questi problemi, discuterà in maniera molto animata con il fratello, proprio davanti ai suoi dipendenti e chiederà a addirittura a Sanem di andare via dall'azienda.

A questo punto, per cercare di salvare le sorti dell'agenzia pubblicitaria, Sanem si rivolgerà a Enzo Fabri: la ragazza chiederà all'imprenditore di comprare le quote dell'azienda.

Fabri, però, avrà in mente un altro piano, ossessionato dalla dolce Sanem chiederà di poter acquistare la fragranza del profumo creata proprio da lei.

Nel frattempo, Can salverà la vita di Sanem. Quest'ultima, infatti, rischierà di essere investita da un'auto in corsa, ma l'intervento dell'affascinante fotografo riuscirà ad evitare il peggio.

Enzo Fabri, in ogni caso, continuerà a tramare contro la coppia: l'imprenditore, in combutta con la cattivissima Aylin, cercherà di dividere in tutti modi Can e Sanem. Il lieto fine per loro è ancora lontano: Fabri non è l'unico nemico che i due innamorati troveranno sulla loro strada.