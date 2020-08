Prosegue la messa in onda della soap opera turca Daydreamer - Le ali del sogno, che intratterrà i telespettatori di Canale 5 anche nella settimana che va dal 24 al 28 agosto 2020 con nuovi episodi in prima visione assoluta. Nel corso dell'episodio che sarà trasmesso lunedì pomeriggio ci saranno dei risvolti clamorosi riguardanti Emre, che verrà definitivamente smascherato da Sanem. Nel frattempo la ragazza proverà in tutti i modi a riconquistare il cuore del suo amato Can, che aveva scelto di chiudere la loro storia d'amore.

Daydreamer, anticipazioni del 24 agosto: Sanem mette alle strette Emre

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla puntata di Daydreamer in onda il 24 agosto su Canale 5 rivelano che Sanem dopo aver indagato riuscirà a scoprire tutta la verità sulle malefatte compiute da Emre.

Verrà fuori, infatti, che il fratello di Can e Aylin sono stati soci fin dal primo momento e così hanno stretto un'alleanza contro il fotografo.

A quel punto Sanem passerà alle minacce: dopo un confronto con Emre gli dirà di essere in possesso di tutti i documenti costitutivi della società e se entro tre ore non andrà da Can a dirgli tutta la verità, sarà lei stessa a farlo. Insomma un vero e proprio ricatto che in questo modo metterà alle strette Emre.

Ma gli spoiler di Daydreamer di lunedì prossimo rivelano che nel frattempo la Aydin sarà impegnata anche a recuperare il suo rapporto con il fotografo: vuole dimostrargli che non ha fatto nulla di male nei suoi confronti e in questo modo, sperare di essere perdonata.

Intanto, però, Emre non avrà alcuna intenzione di arrendersi: le anticipazioni della soap opera rivelano che dopo un confronto con Aylin, metteranno a punto un nuovo escamotage. Emre, infatti, ha intenzione di chiedere a Leyla di rubare la famosa cartellina con tutti i documenti. La segretaria deciderà di seguire gli ordini del suo capo e così tradirà la fiducia di sua sorella.

Il ritorno in tv di Daydreamer - Le ali del sogno premiato dal pubblico di Canale 5

In attesa di vedere in onda questo nuovo appuntamento con Daydreamer, va detto che la soap opera dopo la sosta per la pausa di Ferragosto, ha ritrovato subito il suo affezionato pubblico. In questi giorni, infatti, la media delle puntate trasmesse è stata di oltre 2 milioni di telespettatori, con uno share che è tornato nuovamente al 19%.

Numeri che confermano il grande successo della soap turca, che in questa calda estate 2020 è riuscita a conquistarsi un 'posto al sole' nel palinsesto della rete ammiraglia del Biscione. E l'appuntamento con la serie che vede protagonista l'aitante Can Yaman proseguirà anche per il mese di settembre (fino a quando non tornerà in onda Uomini e donne di Maria De Filippi).