Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda martedì 18 agosto Sanem verrà messa alle strette da Can e gli confesserà tutta la verità. La giovane dirà infatti di aver agito alle sue spalle a causa di Emre.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda ogni giorno alle ore 14.50 su Canale 5 e ritornerà lunedì 17 agosto dopo la pausa estiva. La fiction è incentrata sull'amore che sboccia tra il famoso fotografo Can Divit e la nuova impiegata della sua azienda, Sanem Aydin. I due giovani, pur essendo di due mondi completamente diversi, riescono a creare subito un'intesa e ad intraprendere una storia d'amore.

Anticipazioni DayDreamer, 18 agosto: Sanem confessa la verità a Can

Nelle scorse puntate abbiamo assistito all'inizio della relazione d'amore tra Can e Sanem. I due si sono finalmente convinti e hanno ceduto ai loro sentimenti. La giovane, però, è sempre stata afflitta dai suoi sensi di colpa e non è mai riuscita a viversi a pieno questa relazione. Il momento tanto temuto da Sanem si è infatti presentato: Can ha ascoltato una conversazione che la giovane ha avuto con Emre, dove si parlava appunto dei loro piani alle spalle del maggiore dei Divit. Pertanto, nella puntata che andrà in onda martedì 18 agosto, Can chiede spiegazioni a Sanem su quello che ha ascoltato e la giovane è costretta a raccontare tutta la verità.

Aydin gli dice tutto dei piani di Emre che ha dovuto assecondare alle sue spalle, lasciando Can deluso e amareggiato. Intanto, il fratello del fotografo cerca di ottenere una collaborazione con una importante azienda e prova a corrompere il dirigente per acquisirli come clienti.

Nelle prossime puntate: Can lascerà Sanem

Deluso e amareggiato per quanto accaduto, Can decide di lasciare Sanem a causa delle bugie che gli ha raccontato. Dopo il tentativo di corruzione di Emre, la notizia viene fuori e il giovane Divit ammette di aver compiuto lui questa azione. Can va su tutte le furie ed ha un'ennesima discussione con suo fratello, allontanandolo per sempre dalla Fikri Harika.

A questo punto, l'azienda è sull'orlo del fallimento e il rapporto tra Can e Sanem è sempre più freddo. Il giovane si rifiuta addirittura di guardare in faccia la sua dipendente, tanto è ferito per quello che è successo. Intanto, la giovane si gioca la sua ultima carta e decide di scrivergli una lettera durante la notte. Pertanto, Sanem non rientra a casa e questo crea problemi agli Aydin. Mevkibe e Nihat, infatti, si rivolgono alle forze dell'ordine per denunciare la scomparsa della loro figlia. Nelle prossime puntate, assisteremo al ritorno di Fabbri in azienda e questo comporterà non pochi problemi a Can Divit.