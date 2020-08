Le anticipazioni turche delle prossime puntate di Daydreamer - Le ali del sogno, rivelano che il ritorno della mamma di Can ed Emre, creerà non pochi disagi e problemi, non soltanto ai suoi figli ma anche alla stessa Sanem. In particolar modo, infatti, Huma fin dal primo momento non accetterà la storia d'amore tra il fotografo e Sanem, in quanto ritiene che la donna non sia all'altezza di suo figlio. E proprio per questo motivo, approfittando del ritorno in città dell'ex fidanzata di Can, proverà in tutti i modi a favorire un ritorno di fiamma.

Le anticipazioni turche di Daydreamer: Huma proverà a mettere in crisi Sanem e Can

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni turche delle prossime puntate di Daydreamer - Le ali del sogno, rivelano che in città farà il suo ritorno Huma, mamma dei fratelli Divit, con la quale Can non ha affatto un buon rapporto.

Il fotografo, infatti, confesserà a Sanem di non averla mai perdonata perché da piccolo l'ha abbandonato e ha scelto di portarsi con se soltanto suo fratello Emre.

Il ritorno di Huma avverrà dopo la segnalazione di Aylin, la quale le farà credere che i suoi figli stanno perdendo il controllo dell'agenzia fotografica perché completamente soggiogati dalle sorelle Aydin. L'astio della donna, però, si concentrerà soltanto nei confronti di Sanem, che non riterrà all'altezza per suo figlio Can.

Così gli spoiler delle prossime puntate di Daydreamer rivelano che Huma proverà prima a far sedurre Can dall'imprenditrice Ceyda, sperando che suo figlio possa cedere. Peccato, però, che il fotografo non si farà tentare così facilmente e il piano della mamma andrà letteralmente in fumo.

Il ritorno di Polen fa ingelosire Sanem

Ma Huma non avrà alcuna intenzione di arrendersi e di darla per vinta a Sanem, così ne approfitterà del ritorno di Polen, ex fidanzata storica di Can, per tentare il tutto per tutto. Le anticipazioni della soap opera turca in onda su Canale 5 rivelano che Huma inviterà la bella scienziata a riprovarci nuovamente con suo figlio fotografo, sottolineando come una donna come Sanem sia davvero poco per un uomo come lui.

Peccato che in un primo momento Polen sembrerà non voler dare peso alle parole di Huma, poi però cambierà idea e un giorno deciderà di ripresentarsi nuovamente alla Fikri per poter salutare il suo ex fidanzato. E ovviamente la reazione di Sanem non sarà delle migliori: la ragazza, infatti, si mostrerà subito gelosa per la presenza di Polen.

Nelle prossime puntate della soap, inoltre, Huma proverà a riconquistare anche la fiducia di suo figlio Can, facendogli credere di averlo abbandonato da piccolo soltanto perché subiva minacce da parte del suo ex marito.