Prosegue la programmazione quotidiana di Daydreamer - Le ali del sogno, di cui giovedì 20 agosto 2020 verrà trasmessa una nuova puntata in prima visione assoluta su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che Can dovrà affrontare un altro durissimo colpo: il salto dell'accordo con la YRT dovuto al comportamento di suo fratello Emre con uno dei dirigenti. E sarà proprio il giovane Emre a confessare a suo fratello di aver corrotto il dirigente.

Daydreamer, le anticipazioni del 20 agosto 2020: l'agenzia di Can finisce sull'orlo del fallimento

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni di questa nuova puntata di Daydreamer che andrà in onda il 20 agosto in prima visione assoluta su Canale 5 rivelano che Can dopo aver messo alle strette suo fratello Emre, riuscirà ad ottenere la fatidica confessione.

Il ragazzo, infatti, ammetterà di aver corrotto uno dei dirigenti della YRT, la società che doveva salvare la loro agenzia fotografica. Tuttavia, però, Emre proverà a 'giustificarsi' dicendo di averlo fatto soltanto per salvaguardare il bene della Fikri.

Sta di fatto che la notizia del mancato accordo con la YRT farà molto presto il giro dei vari clienti, i quali non reagiranno affatto bene. In molti, infatti, decideranno di togliere la loro quota dall'agenzia, facendo così un passo indietro che potrebbe mettere in serissime difficoltà la Fikri, la quale ormai è sull'orlo del fallimento definitivo.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni del nuovo episodio di Daydreamer che sarà trasmesso il 20 agosto in televisione, rivelano che anche il rapporto tra Can e Sanem diventerà sempre più freddo.

In particolar modo il fotografo non ce la farà a passare sopra a ciò che è accaduto e da questo momento in poi non riuscirà più a guardare in faccia la donna di cui era follemente innamorato.

Can e Sanem ai ferri corti: lei disperata, scrive una lettera a Divit

Dopo la tremenda confessione di Sanem, infatti, sembrerebbe proprio che la loro storia sia giunta definitivamente al capolinea.

Ma la ragazza non ha alcuna intenzione di arrendersi e gli spoiler della soap opera turca, rivelano che Sanem proverà il tutto per tutto, scrivendo una lettera a Can.

Una lunga missiva che terrà impegnata Sanem per tutta la notte e che farà preoccupare molto i suoi genitori. Mevbike e Nihat, infatti, nel momento in cui non vedranno tornare a casa la loro figlia, decideranno di denunciarne la scomparsa alle Forze dell'Ordine, temendo che possa essere accaduto qualcosa di brutto.

Insomma un episodio decisamente scoppiettante quello di Daydreamer che sarà trasmesso giovedì pomeriggio, a partire dalle 14,45 circa.